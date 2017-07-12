Зеленая лампа |

Для 25-летней Кати Лебедевой, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано за день 675,50 евро. На счет Кати поступило 384,5 евро. Было сделано 234 звонка на сумму 291 евро. Коляску с ручным управлением для тяжелобольной девушки изготовят в Германии по ее индивидуальным меркам, и она сможет самостоятельно передвигаться дома и на улице.

Большую часть жизни Катя провела без возможности ходить и даже сидеть, и, в основном, смотрела на мир из горизонтального состояния. Только недавно, после нескольких операций, Катя смогла пересесть в инвалидную коляску. И впервые за 11 лет увидела море... Это для нее качественно новый этап жизни. Сейчас Кате очень нужна коляска с электронным управлением, чтобы она могла самостоятельно передвигаться не только по квартире, но и на улице. На коляску, изготовленную по индивидуальным меркам, ей нужно собрать 3968.73 евро.

В фонде ziedot.lv для Кати Лебедевой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро работает для Кати до 18 июля.

История Кати стала широко известна в Латвии в 2015 году, когда она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи. Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. На просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных людей, и большая сумма на операцию была собрана быстро. У Кати появилось много друзей.

Операция тогда прошла удачно. Всего Катя перенесла три сложнейших операции в финской клинике ORTON, благодаря этому она может пользоваться коляской, бывать на воздухе. В среднем она сейчас может проводить сидя 8 – 10 часов.

У нее можно учиться тому, как добиваться цели. Катя – очень упорная и поблажек себе не дает. За эти годы ей удалось заочно поступить и учиться на факультете психологии в московском институте (осталось только защитить диплом). Она постоянно работает – с помощью пальчиков на правой руке набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей сестры-подростка.

Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга — Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливает внутренние органы. У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль… Ходить, сидеть и даже двигаться самостоятельно она не могла.

В 2009 году, когда Кате было 17, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. Сейчас она живет в Огре, вместе с младшей сестричкой Никой и отчимом. Квартира там на 1 этаже, мама Кати в свое время успела полностью приспособить помещения к потребностям дочери - расширила дверные проемы, чтобы могла проходить инвалидная коляска.

3 мая этого года с Катей опять случилась беда – съезжая с пандуса, она выпала из коляски и получила перелом обеих ног. У пандуса оказался слишком большой угол подъема. Сопровождающие девушку сестричка Ника и подружка Кристина физически не смогли справиться с ситуацией. В результате падения Кате около шести месяцев предстоит провести в гипсе. Но Катя надеется, что кости срастутся раньше и она не останется на все лето без прогулок.

Сейчас у Кати самые близкие на свете люди – это 15-летняя сестричка и дедушка по маминой линии, живущий в Огре неподалеку от дома. Отчим около месяца назад попал в больницу, ему требуется операция на сердце.Расчитывать девочкам приходится только на себя…

15-летняя Ника старается изо всех сил - бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду. Огромную помощь по хозяйству, конечно, оказывает дедушка. На питание, оплату квартиры и прочие необходимые вещи Катя зарабатывает сама.

Новая коляска, которую берутся изготовить для Кати по спецпроекту в Германии, может стать для нее настоящим спасением. Этой коляской она сможет управлять с помощью джойстика с сенсорными кнопками. И получит возможность передвигаться не только по квартире, но даже гулять по улице самой. Средняя цена стандартной модели такой коляски – 3500 тысячи евро. Но в Катином случае это не годится. Девушка слишком мала для стандартного сидения и элементарно будет из него "выпадать". Поэтому для Кати обещают собрать индивидуальную коляску, учитывая параметры ее фигуры.

Всего на новую коляску с пультом управления, индивидуально приспособленную для Кати, ей нужно собрать 3968.73 евро. В фонде ziedot.lv для нее открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую поступит в немецкую клинику на оплату коляски.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Кати до 18 июня.

Сделать перечисление можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Ļebedevai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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