Зеленая лампа |

“С чего начинается орган?” - спросили мы Евгению Владимировну Лисицыну. И она ответила: "С любви!".

Между прочим, только в Домском соборе наша знаменитая органистка сыграла более 1000 концертов, а также всего Баха. У Евгении Лисицыной записано более 20 дисков.

Во вторник Евгения Владимировна побывала в гостях у “Зеленой лампы”. Вместе с ней к нам пришли и гости из Каунаса - органистка собора Св. Михаила Юлия Буяновайте-Сокол и продюсер Владимир Сокол. А разговор шел о том, как музыка преображает человека, приподнимает его и в буквальном смысле – лечит. Особенно, если это орган, уверены наши гости.

“Три года назад была придумана международная Ассамблея органной музыки. В Ригу приезжали известные органисты, играли, общались, делились опытом. В этом году Ассамблея проходит в Калининграде. А мне очень хочется делиться и в Риге музыкой и любовью к органу, самому прекрасному из инструментов, поэтому были придуманы Открытые уроки органной музыки, - рассказала Евгения Лисицына. – На них могут прийти все желающие. С 18 по 22 июля ждем вас в старой церкви Св. Гертруды (ул. Гертрудес, 8), где мы в течение трех часов, с 11 до 14, будем рассказывать, отвечать на вопросы, общаться, играть. А в субботу пройдет заключительный концерт с участием певицы Екатерины Новиковой (меццо-сопрано), в котором тоже смогут играть все, кто хочет".

Известная органистка из Каунаса Юлия Буяновайте-Сокол тоже будет участвовать в рижских Открытых уроках. Она рассказала о международной органном фестивале Jubiljate Deo, который проводит в Литве. Скоро в Литве будет проходить и конференция, куда соберутся мастера органа из Латвии, Украины, Италии. И, конечно, Евгения Лисицына приедет тоже.

“Орган меняет жизнь человека, причем не только исполнителей, но и слушателей, - убеждена Юлия. - Он неспроста назван королем инструментов. Это не просто уникальный инструмент, который может дать палитру целого оркестра, но и духовный, сакральный инструмент. Орган действует на душу и сердце”.

“Вчера в Риге мы слушали Баха в исполнении Евгении Владимировны, - рассказал Владимир Сокол. - И я не знаю, кто еще мог бы так ярко, как она, представить этого композитора, основателя органного направления. Действительно, на этом инструменте играют не только руками и ногами, всем телом, но и головой. И обязательно – включая сердце. Потому и происходят маленькие чудеса у тех, кто прикасается к этой музыке”.

И в самом деле, чудеса случаются. Сама Евгения Лисицына вспоминает много моментов из своей жизни, когда ее просто вела судьба. Орган вошел в ее жизнь с раннего детства, и не было вопросов, чем она будет заниматься в жизни.

И уже выйдя из студии, наши каунасские гости рассказали удивительную историю своего знакомства. Однажды Юлии просто приснился человек с именем Владимир Сокол. Проснувшись, она стала искать его в социальных сетях. И нашла в Киеве. Они стали переписываться, потом встретились и с тех пор они вместе. Можно сказать, что их также соединила органная музыка.