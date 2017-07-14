Зеленая лампа |

С 16 по 22 июля в Скултес Муйжа пройдет очередной летний лагерь «Сад талантов», организованный обществом “Крылья детям” для 25 подростков 12- 18 лет из детских домов “Зиемели”, “Ирши”, “Вита”, “Спридитис”.

Основная тема – это «Единение с собой, другими, природой и миром» - ребята будут учиться слушать себя, проявлять заботу к другим и создавать вокруг себя радость своими поступками и творчеством!

В программе: Творческие мастерские (гончарное ремесло, рисовальные мастер-классы , создание украшений, мастер-класс по make-up ), трансформационные игры , спортивные соревнования, психологические практики с тренерами, знакомство с кинологами и поисковыми собаками, катание на лошадях. А также лекции по этикету, эстетической красоте, спорту, питанию и и много интересных гостей!

Помочь детскому лагерю “Сад талантов” можно по-разному: привезти материалы для рисования и поделок, подарки для детей и победителей конкурсов (сладости, книги , пригласительные на концерты и т.д). Также можно перечислить какую-то сумму для развития лагеря, мастерских и других мероприятий для детей из детских домов, которые проводит организация «Крылья детям».

Подробная информация и счет организации ЗДЕСЬ

Телефон: +371 27780768 Ксения Джонсен +371 22070739 Таня Берзиня