Зеленая лампа |

Для 25-летней Кате Лебедевой, которой нужна новая инвалидная коляска, собрано 1664,5 евро. На счет Кати поступило 882,5 евро. Было сделано 629 звонков на сумму 782 евро. 11 лет Катя лежала без движения, а сидеть она начала недавно, после трех серьезных операций. Новая коляска даст ей возможность самостоятельно передвигаться.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Кати до 18 июля.

Большую часть жизни Катя провела без возможности ходить и даже сидеть, и, в основном, смотрела на мир из горизонтального состояния. Только недавно Катя смогла пересесть в инвалидную коляску. И впервые за 11 лет увидела море... Сейчас ей очень нужна коляска с электронным управлением, с помощью которой она сможет самостоятельно передвигаться не только по квартире, но и на улице. На такую коляску, изготовленную по индивидуальным Катиным меркам, ей нужно собрать 3968.73 евро.

В фонде ziedot.lv для Кати Лебедевой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро работает для Кати до 18 июля.

У Кати можно учиться тому, как добиваться цели. Катя – очень упорная и поблажек себе не дает. За эти годы ей удалось заочно поступить и учиться на факультете психологии в московском институте (осталось только защитить диплом). Она постоянно работает – с помощью пальчиков на правой руке набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей сестры-подростка.

Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга — Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливает внутренние органы. У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль… Ходить, сидеть и даже двигаться самостоятельно она не могла.

В 2009 году, когда Кате было 17, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. Сейчас она живет в Огре, вместе с младшей сестричкой Никой и отчимом.

3 мая этого года с Катей опять случилась беда – съезжая с пандуса, она выпала из коляски и получила перелом обеих ног. Этот пандус у подъезда Катя «выбивала» у домоуправления несколько месяцев. Но оказалось, что построили его неправильно - слишком большой угол подъема. Сопровождающие девушку сестричка Ника и подружка Кристина физически не смогли справиться с ситуацией.

В результате падения Кате около шести месяцев предстоит провести в гипсе. Но Катя надеется, что кости срастутся раньше и она не останется на все лето без прогулок.

Новая коляска, которую берутся изготовить для Кати по специальному проекту в Германии, может стать для нее настоящим спасением. Этой коляской она сможет управлять с помощью джойстика с сенсорными кнопками. И получит возможность передвигаться не только по квартире, но даже гулять по улице самой. Девушка слишком мала для стандартного сидения и элементарно будет из него "выпадать", поэтому для Кати обещают собрать индивидуальную коляску, учитывая параметры ее фигуры.

Всего на новую коляску с пультом управления, индивидуально приспособленную для Кати, ей нужно собрать 3968.73 евро. В фонде ziedot.lv для нее открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую поступит в немецкую клинику на оплату коляски.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Кати до 18 июня.

Сделать перечисление можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Ļebedevai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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