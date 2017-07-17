Зеленая лампа |

Для 25-летней Кати Лебедевой, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 3840 евро.

На счет поступило 2519 евро. Было сделано благотворительных звонков на сумму 1321 евро. 11 лет Катя лежала без движения, а сидеть она начала недавно, после серьезных операций. Новая коляска даст ей возможность самостоятельно передвигаться. Всего ей нужно собрать 3968 евро. Собрана почти вся нужная сумма. Спасибо всем помогающим! Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Кати до 18 июля.

Коляску с ручным управлением для тяжелобольной девушки изготовят в Германии по ее индивидуальным меркам, и она сможет самостоятельно передвигаться дома и на улице.

Большую часть жизни Катя провела без возможности ходить и даже сидеть, и, в основном, смотрела на мир из горизонтального состояния. Только недавно, после нескольких операций, Катя смогла пересесть в инвалидную коляску. И впервые за 11 лет увидела море... Это для нее качественно новый этап жизни. Сейчас Кате очень нужна коляска с электронным управлением, чтобы она могла самостоятельно передвигаться не только по квартире, но и на улице. На коляску, изготовленную по индивидуальным меркам, ей нужно собрать 3968.73 евро.

В фонде ziedot.lv для Кати Лебедевой открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро работает для Кати до 18 июля.

История Кати стала широко известна в Латвии в 2015 году, когда она впервые решилась открыто рассказать о себе и попросить помощи. Деньги нужны были для оплаты операции на позвоночнике, которая дала бы ей возможность хотя бы сидеть в инвалидной коляске. На просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных людей, и большая сумма на операцию была собрана быстро. У Кати появилось много друзей. (На главном снимке она вместе с молодым актером Германом Андреевым и студенткой творческого вуза Оксаной Карой).

Операция тогда прошла удачно. Всего Катя перенесла три сложнейших операции в финской клинике ORTON, благодаря этому она может пользоваться коляской, бывать на воздухе. В среднем она сейчас может проводить сидя 8 – 10 часов.

У нее можно учиться тому, как добиваться цели. Катя – очень упорная и поблажек себе не дает. За эти годы ей удалось заочно поступить и учиться на факультете психологии в московском институте (осталось только защитить диплом). Она постоянно работает – с помощью пальчиков на правой руке набирает в своем айфоне рекламные тексты на латышском и русском языках и таким образом зарабатывает скромные деньги на жизнь для себя и своей сестры-подростка.

Заболела она в полтора годика. Врачи поставили тяжелый диагноз: спинальная амиотрофия Кугельберга — Веландер (SMA). В результате этого заболевания перестают функционировать мышцы, деформируется позвоночник, сдавливает внутренние органы. У Кати, помимо сильнейшего искривления позвоночника, искривились и тазобедренные суставы, они зажали нервы, и это причиняло постоянную боль… Ходить, сидеть и даже двигаться самостоятельно она не могла.

В 2009 году, когда Кате было 17, она потеряла маму, и это стало для нее страшным ударом. Сейчас она живет в Огре, вместе с младшей сестричкой Никой и отчимом. Квартира там на 1 этаже, мама Кати в свое время успела полностью приспособить помещения к потребностям дочери - расширила дверные проемы, чтобы могла проходить инвалидная коляска.

3 мая этого года с Катей опять случилась беда – съезжая с пандуса, она выпала из коляски и получила перелом обеих ног. У пандуса оказался слишком большой угол подъема. Сопровождающие девушку сестричка Ника и подружка Кристина физически не смогли справиться с ситуацией. В результате падения Кате около шести месяцев предстоит провести в гипсе. Но Катя надеется, что кости срастутся раньше и она не останется на все лето без прогулок.

Сейчас у Кати самые близкие на свете люди – это 15-летняя сестричка и дедушка по маминой линии, живущий в Огре неподалеку от дома. Отчим около месяца назад попал в больницу, ему требуется операция на сердце.Расчитывать девочкам приходится только на себя…

15-летняя Ника старается изо всех сил - бегает в магазин, убирает квартиру, готовит еду. Огромную помощь по хозяйству, конечно, оказывает дедушка. На питание, оплату квартиры и прочие необходимые вещи Катя зарабатывает сама.

Новая коляска, которую берутся изготовить для Кати по спецпроекту в Германии, может стать для нее настоящим спасением. Этой коляской она сможет управлять с помощью джойстика с сенсорными кнопками. И получит возможность передвигаться не только по квартире, но даже гулять по улице самой. Средняя цена стандартной модели такой коляски – 3500 тысячи евро. Но в Катином случае это не годится. Девушка слишком мала для стандартного сидения и элементарно будет из него "выпадать". Поэтому для Кати обещают собрать индивидуальную коляску, учитывая параметры ее фигуры.

Всего на новую коляску с пультом управления, индивидуально приспособленную для Кати, ей нужно собрать 3968.73 евро. В фонде ziedot.lv для нее открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Никакие проценты с этих денег не берутся, вся сумма полностью напрямую поступит в немецкую клинику на оплату коляски.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Кати до 18 июня.

Сделать перечисление можно также здесь

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Jekaterinai Ļebedevai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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