Зеленая лампа |

Беда с Эльвирой случилась два с половиной года назад – автомобильная авария перевернула её судьбу.

Во время аварии за городом, в окрестностях Салдуса, ее просто выкинуло из машины, благодаря чему Эльвира осталась жива, но со сломанным позвоночником. Это было поздно вечером. К счастью, случайно проезжавшие мимо работники ближайшей фермы вызвали скорую.

Эльвире быстро сделали операцию. Жизнь девушке врачи спасли, но после перелома позвоночника она оказалась прикована к инвалидной коляске. Жизнь перевернулась, но не остановилась. А самое сложное в этой ситуации то, что ухаживать за Эльвирой некому.

Она рано осталась без мамы, училась в школе-интернате в Циецере, до 18 лет её приютила тетя, сестра отца. После 9 класса Эльвира пошла учиться на кондитера. Ей нравится готовить. А потом началась ее взрослая самостоятельная жизнь. Девушка получила маленькую квартирку в Салдусе. Были планы продолжить учебу. Но авария всё перечеркнула.

Сейчас Эльвире 21 год. Она находится в социальном пансионате «Тервете». Врачи не считают её случай безнадежным – при должной реабилитации она сможет встать на ноги и снова начать ходить. В реабилитационном центре Poga для неё разработана специальная программа с использованием метода Therasuit 3 – это интенсивный комплекс физиотерапии с особым поддерживающим костюмом, а также курс эрготерапии с участием остеопата и невролога.

От того, насколько своевременно и правильно будет проведена реабилитация после травмы позвоночника, напрямую зависит успех лечения и будущее Эльвиры.

Так как позаботиться о девочке некому, все юридические и организационные хлопоты взяла на себя директор пансионата Сигне Винтере. Когда стало понятно, что девочку можно вернуть к нормальной жизни, Сигне нашла специалистов, которые готовы начать работать с Эльвирой и дать ей шанс. Но для этого нужны деньги - курс реабилитации стоит 2175 евро.

В фонде ziedot.lv для Эльвиры Вайткевич открыли ЦЕЛЕВОЙ СЧЕТ, деньги с которого пойдут напрямую на оплату её реабилитации в центре Poga.

До 25 июля для Эльвиры работает благотворительный телефон - 90006383 (1,42 евро.

Говорю себе: ты сможешь!

От Тервете, где Эльвира cейчас живет в пансионате, до её родного Салдуса – час езды. За полтора года, пока она здесь находится, один раз приезжал отец. Больше никто из родственников её не навестил.

Она не обижается – говорит, что всё равно всегда будет благодарна за то, что они её вырастили. Несколько раз приезжали одноклассники и любимая учительница. Родных и близких, на кого можно в будущем надеяться, у Эльвиры нет, поэтому она полна решимости трудиться, тренироваться, заниматься, и обязательно встать на ноги.

После операции Эльвира живет лежа или сидя. Для тела такое положение неестественно. Чтобы смягчить последствия длительной неподвижности, жизненно необходима восстановительная терапия на специальном тренажере, в котором пациент может принять вертикальное положение. После операции на позвоночнике Эльвире приходится заново интегрироваться в обычную жизнь и учиться новым двигательным навыкам. А главное – медицинская реабилитация позволит вернуть ей способность элементарному себя обслуживать в быту.

Считается, что восстановление после тяжелой травмы позвоночника должно включать в себя и психотерапию – чтобы помочь человеку не уйти в депрессию и отчаяние. Оказаться в инвалидной коляске – это серьезное испытание для душевного состояния. Если здоровый человек вдруг оказался в инвалидном кресле, обычно врачи советуют членам семьи показывать ему, что он любим, что семья в нем нуждается, что родным нужно его внимание и любовь. Эльвире на такую поддержку рассчитывать не приходится. Она сама себе психолог.

Сама себе психолог

В качестве терапии эта девочка, как учебное пособие, смотрит знаменитый фильм “Секрет” - о том, как наши мысли формируют наше будущее.

“Всё зависит от моих мыслей, я говорю себе “Ты сможешь!” и действительно смогу!”, - уверена Эльвира. Она считает, что просто надо постараться убрать все негативные предубеждения, и дать возможность жизненной силе взять верх над болезнью. А для настроения и отвлечения от грустных мыслей ей нравятся незатейливые сериалы - о простых человеческих чувствах и семейных радостях.

Травма – проверка на силу духа

Вообще Эльвира – человек сентиментальный и романтичный. Она может бесконечно плакать над фильмом «Титаник» и в который раз переживать за Гарри Поттера, зная, чем всё закончится. В принципе, она ещё сущий ребенок, и ей очень нужна поддержка.

Сама она считает, что ей очень посчастливилось, что она попала в центр “Тервете” - в лице директора и нянечек-ассистентов она нашла настоящих неравнодушных друзей, которые переживают за неё всей душой и очень хотят помочь ей встать на ноги.

Возможность полного или частичного восстановления утраченных из-за травмы функций неоднократно подтверждалась на практике – есть масса позитивных примеров. При этом чрезвычайно важна грамотно назначенная реабилитация. А новый Рижский реабилитационный центр Poga как раз специализируется на таких случаях - он считается одним из лучших в Северной Европе по техническому оснащению.

А пока Эльвира сама занимается с гантельками и с металлическим треугольником, который укрепили ей над кроватью – за него она держится, чтобы самой подниматься из лежачего положения и пересаживаться в коляску. Сколько слез и пота уже пролила эта девочка, одному Богу известно. Каждое движение после операции было как для неё, как для младенца - в новинку.

Травма на самом деле - это проверка силы духа. Так Эльвира и воспринимает эту ситуацию. Она старается никого не обременять своими проблемами, не плакать, больше улыбаться, чтобы окружающим было приятно находиться рядом с ней.

“Конечно, жизнь до аварии была для меня действительно другой, но даже не потому, что я могла ходить, а потому что другой была цена жизни. Я всё оценивала иначе. Сейчас я ценю каждую минуту жизни и людей, которые помогают! Я не теряю веры в то, что буду ходить, радоваться жизни! Я знаю, что так будет!” – говорит Эльвира.

Самое удивительное, что эта совсем юная девушка по-взрослому мудро смогла оценить свое положение: “Если я не погибла тогда, не разбилась в той аварии, раз Бог не забрал меня в тот момент, значит мне дали второй шанс начать жить – придется жить по-другому , но жизнь от этого становится ценнее – ведь ее могло у меня не быть…”

Радость теперь для неё – в мелочах, в добром слове, чьей-то улыбке, в свежем воздухе, солнышке.

Очень вдохновляет Эльвиру пример Инесе Зиньгите – эта женщина после тяжелейшей травмы позвоночника сама поставила себя на ноги и создала собственную уникальную оздоровительную методику. Несчастье случилось с ней в 20 лет. Врачи вынесли ей вердикт, что она навсегда будет прикована к постели. Но она ежедневно делала упражнения для укрепления позвоночника и мышц спины.

Инесе провела 3 года в больнице, затем 5 лет в пансионате – через 8 лет она встала не просто на ноги, а на каблуки, пошла работать, вышла замиуж, родила двоих детей. А теперь известна на всю Латвию как популяризатор здорового образа жизни. Сейчас она благополучно перешагнула 70-летний рубеж и чувствует себя великолепно. К тому же рядом с ней – любимый человек, который на 20 лет её моложе. Вот так-то.

А ведь в тот период, когда Инесе Зингите встала на ноги, не было медицинских тренажеров и аппаратуры, которая доступна сейчас. Так что наша Эльвира верит, что у неё все тоже получится, как и у Инесе.

На таких примерах Эльвира учится стойкости и жизнелюбию.

Как помочь?

Врачи считают, что при должной реабилитации она сможет встать на ноги и снова начать ходить. В реабилитационном центре Poga для неё разработана специальная программа с использованием метода Therasuit 3 – это интенсивный комплекс физиотерапии с особым поддерживающим костюмом, а также курс эрготерапии с участием остеопата и невролога. Стоимость курса реабилитации - 2175 евро. Это 38 занятий. В эту сумму входит оплата специального транспорта для Эльвиры из Тервете в Ригу и обратно.

В фонде ziedot.lv для Эльвиры Вайткевич открыли СЧЕТ ПОМОЩИ, деньги с которого пойдут напрямую на оплату её реабилитации в центре Poga.

До 25 июля, для Эльвиры работает благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро).

Помочь можно также перечислением на счет Эльвиры:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Elvīrai Vaitkevičai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!