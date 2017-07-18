Зеленая лампа |

22 июля, в 17 часов в Майори состоится открытие выставки светящихся картин художника Виталия Ермолаева и его учеников – «Энергия моря».

Участники выставки - взрослые и дети, писавшие картины вместе с Виталием Ермолаевым. Свою работу прислал из Лондона рижанин Сергей Зивьев, живущий сейчас там, но прошедший курс светоживописи у художника.

Картины можно купить. Организаторы выставки приняли решение – половину средств от их продажи направить в помощь 36-летней юрмалчанке, маме маленького мальчика Анастасии Назаровой. (Помощь Насте нужна для оплаты протеза ноги. Во время акции программы «Зеленая лампа» была собрана большая часть денег. Сейчас не хватает примерно 10 тысяч евро).

Вторая часть средств от продажи картин будет гонораром для художников, чью картины будут проданы на открытии выставки. Цена картин - от 30 евро.

Выставка будет проходить с 22 июля, 17.00 до 3 сентября, в Театре светящихся картин в Юрмале по адресу: Майори, Omnibusa 19. Справки по тел. : +371 29628517, +371 22327741.

Фото предоставлены Людмилой Ермолаевой.