Зеленая лампа |

Для 25-летней Кати Лебедевой, о которой программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала неделю назад, собрана вся необходимая сумма. И даже больше.

На счет поступило 2999 евро. Было сделано 1208 благотворительных звонков на сумму 1506 евро. Всего собрано 4505 евро.

11 лет Катя лежала без движения, а сидеть она начала недавно, после трех серьезных операций. Огромное спасибо всем! Коляску с ручным управлением для тяжелобольной девушки изготовят в Германии по ее индивидуальным меркам, и она сможет самостоятельно передвигаться дома и на улице. Деньги, которые поступили свыше необходимой на оплату коляски суммы, пойдут на реабилитацию Кати.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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