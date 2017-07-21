Зеленая лампа |

Для Эльвиры Вайткевичи из Салдуса, о которой програма "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM рассказала во вторник, собрано 2595 евро. На счет Эльвиры поступило 1895 евро. Был сделан 561 благотворительный звонок на сумму 700 евро.

Эльвире 21 год. После тяжелой аварии она прикована к инвалидной коляске и находится в социальном пансионате «Тервете». Медики разработали для нее программу реабилитации, чтобы девушка смогла ходить. Фактически ей предстоит начать жизнь заново, и от реабилитации зависит очень многое.

Благодаря отзывчивости всех, кто откликнулся, девушка сможет теперь пройти cпецкурс лечения в центре Poga.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Эльвиры до 25 июля. Все деньги от звонков пойдут на дополнительные несколько реабилитационных занятий.

Беда с Эльвирой случилась два с половиной года назад – автомобильная авария перевернула её судьбу.

Во время аварии за городом, в окрестностях Салдуса, ее просто выкинуло из машины, благодаря чему Эльвира осталась жива, но со сломанным позвоночником. Жизнь девушке врачи спасли, но после перелома позвоночника она оказалась прикована к инвалидной коляске. Жизнь перевернулась, но не остановилась. А самое сложное в этой ситуации то, что ухаживать за Эльвирой некому.

Она рано осталась без мамы, училась в школе-интернате в Циецере, до 18 лет её приютила тетя, сестра отца. После 9 класса Эльвира пошла учиться на кондитера. Ей нравится готовить. А потом началась ее взрослая самостоятельная жизнь. Девушка получила маленькую квартирку в Салдусе. Были планы продолжить учебу. Но авария всё перечеркнула.

Врачи не считают её случай безнадежным – при должной реабилитации она сможет встать на ноги и снова начать ходить. В реабилитационном центре Poga для неё разработана специальная программа с использованием метода Therasuit 3 – это интенсивный комплекс физиотерапии с особым поддерживающим костюмом, а также курс эрготерапии с участием остеопата и невролога.

От того, насколько своевременно и правильно будет проведена реабилитация после травмы позвоночника, напрямую зависит успех лечения и будущее Эльвиры.

Так как позаботиться о девочке некому, все юридические и организационные хлопоты взяла на себя директор пансионата Сигне Винтере. Когда стало понятно, что девочку можно вернуть к нормальной жизни, Сигне нашла специалистов, которые готовы начать работать с Эльвирой и дать ей шанс.

В фонде ziedot.lv для Эльвиры Вайткевич был открыт ЦЕЛЕВОЙ СЧЕТ, деньги с которого пойдут напрямую на оплату её реабилитации в центре Poga.

До 25 июля для Эльвиры работает благотворительный телефон - 90006383 (1,42 евро.

До аварии.

Говорю себе: ты сможешь!

От Тервете, где Эльвира cейчас живет в пансионате, до её родного Салдуса – час езды. За полтора года, пока она здесь находится, один раз приезжал отец. Больше никто из родственников её не навестил.

Она не обижается – говорит, что всё равно всегда будет благодарна за то, что они её вырастили. Несколько раз приезжали одноклассники и любимая учительница. Родных и близких, на кого можно в будущем надеяться, у Эльвиры нет, поэтому она полна решимости трудиться, тренироваться, заниматься, и обязательно встать на ноги.

После операции Эльвира живет лежа или сидя. Для тела такое положение неестественно. Чтобы смягчить последствия длительной неподвижности, жизненно необходима восстановительная терапия на специальном тренажере, в котором пациент может принять вертикальное положение. После операции на позвоночнике Эльвире приходится заново интегрироваться в обычную жизнь и учиться новым двигательным навыкам. А главное – медицинская реабилитация позволит вернуть ей способность элементарному себя обслуживать в быту.

Считается, что восстановление после тяжелой травмы позвоночника должно включать в себя и психотерапию – чтобы помочь человеку не уйти в депрессию и отчаяние. Оказаться в инвалидной коляске – это серьезное испытание для душевного состояния. Если здоровый человек вдруг оказался в инвалидном кресле, обычно врачи советуют членам семьи показывать ему, что он любим, что семья в нем нуждается, что родным нужно его внимание и любовь. Эльвире на такую поддержку рассчитывать не приходится. Она сама себе психолог.

Сама себе психолог

В качестве терапии эта девочка, как учебное пособие, смотрит знаменитый фильм “Секрет” - о том, как наши мысли формируют наше будущее.

“Всё зависит от моих мыслей, я говорю себе “Ты сможешь!” и действительно смогу!”, - уверена Эльвира. Она считает, что просто надо постараться убрать все негативные предубеждения, и дать возможность жизненной силе взять верх над болезнью. А для настроения и отвлечения от грустных мыслей ей нравятся незатейливые сериалы - о простых человеческих чувствах и семейных радостях.

Травма – проверка на силу духа

Вообще Эльвира – человек сентиментальный и романтичный. Она может бесконечно плакать над фильмом «Титаник» и в который раз переживать за Гарри Поттера, зная, чем всё закончится. В принципе, она ещё сущий ребенок, и ей очень нужна поддержка.

Сама она считает, что ей очень посчастливилось, что она попала в центр “Тервете” - в лице директора и нянечек-ассистентов она нашла настоящих неравнодушных друзей, которые переживают за неё всей душой и очень хотят помочь ей встать на ноги.

Возможность полного или частичного восстановления утраченных из-за травмы функций неоднократно подтверждалась на практике – есть масса позитивных примеров. При этом чрезвычайно важна грамотно назначенная реабилитация. А новый Рижский реабилитационный центр Poga как раз специализируется на таких случаях - он считается одним из лучших в Северной Европе по техническому оснащению.

А пока Эльвира сама занимается с гантельками и с металлическим треугольником, который укрепили ей над кроватью – за него она держится, чтобы самой подниматься из лежачего положения и пересаживаться в коляску. Сколько слез и пота уже пролила эта девочка, одному Богу известно. Каждое движение после операции было как для неё, как для младенца - в новинку.

Травма на самом деле - это проверка силы духа. Так Эльвира и воспринимает эту ситуацию. Она старается никого не обременять своими проблемами, не плакать, больше улыбаться, чтобы окружающим было приятно находиться рядом с ней.

“Конечно, жизнь до аварии была для меня действительно другой, но даже не потому, что я могла ходить, а потому что другой была цена жизни. Я всё оценивала иначе. Сейчас я ценю каждую минуту жизни и людей, которые помогают! Я не теряю веры в то, что буду ходить, радоваться жизни! Я знаю, что так будет!” – говорит Эльвира.

Самое удивительное, что эта совсем юная девушка по-взрослому мудро смогла оценить свое положение: “Если я не погибла тогда, не разбилась в той аварии, раз Бог не забрал меня в тот момент, значит мне дали второй шанс начать жить – придется жить по-другому , но жизнь от этого становится ценнее – ведь ее могло у меня не быть…”

Как помочь?

Врачи считают, что при должной реабилитации она сможет встать на ноги и снова начать ходить. В реабилитационном центре Poga для неё разработана специальная программа с использованием метода Therasuit 3 – это интенсивный комплекс физиотерапии с особым поддерживающим костюмом, а также курс эрготерапии с участием остеопата и невролога. Стоимость курса реабилитации - 2175 евро. Это 38 занятий. В эту сумму входит оплата специального транспорта для Эльвиры из Тервете в Ригу и обратно.

В фонде ziedot.lv для Эльвиры Вайткевич открыли СЧЕТ ПОМОЩИ, деньги с которого пойдут напрямую на оплату её реабилитации в центре Poga.

До 25 июля, для Эльвиры работает благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom 90006383 (1,42 евро).

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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