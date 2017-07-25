Зеленая лампа |

Он выглядит стеснительным и улыбчивым. Долго нас разглядывал издалека, пока не решился подойти ближе. А потом начал показывать свои машинки, аквариум с рыбками и пушистого рыжего кота. Даниилу Кудрявцеву – 12 лет. Он добрый и ласковый. Но болен с рождения. И ему нужна помощь.

В фонде ziedot.lv для Даниила Кудрявцева открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Никаких процентов или отчислений с этих денег не берется.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Даниила до 1 августа.

"Мамочка, не волнуйтесь!"

Даник родился крепким и симпатичным, настоящий богатырь – 4700 г. Родители были счастливы. Правда, роды были нелегкими и затянулись, но врачи подтвердили: "Все в порядке" и выписали маму Ольгу с сыном домой.

Первые тревожные сигналы начались в 9 месяцев. У ребенка поднялась температура и начались судороги. Симптомы сняли лекарствами. Но через несколько месяцев это повторилось.

Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, Ольга думает, что, наверное, можно было бы установить диагноз и начать лечение сразу же, не дожидаясь серьезных последствий. Но тогда ей никто ничего не подсказал. И вообще советовали не волноваться – бывает, пройдет.

Потом мама заметила, что мальчик стал отставать в развитии, к 2 годам он еще не говорил. Родители отдали его в обычный садик. И опять все советовали не волноваться раньше времени: подождем до трех лет. Но находиться в обычном садике он не смог.

Мальчику нужна была постоянная опека и особое внимание, он всего боялся, нервничал, плакал, с ним надо было работать, учить его общению, социализировать – а этого в обычной группе детей ему предоставить, конечно, не могли.

Что случилось с мальчиком, мама не понимала.

Такие ситуации – не редкость. Отсутствие централизованной информации – одна из самых серьезных проблем в нашей системе медицины. Растерянные родители, как правило, мечутся, не понимая, что им делать. Если им не попадется хороший и внимательный специалист, способный поставить диагноз и, как минимум, проверить все версии заболевания, то советуются мамочки, в большинстве случаев, друг с другом.

Драгоценное время уходит. Нередко болезни, которые можно если не вылечить, то приостановить, превращаются в хронические. Ольга с мужем сделали генетические анализы, которые не показали отклонений. Значит, причина – не в генетике. А в чем конкретно – не знает никто.

Пушкин, дельфины и Дед Мороз

Группу инвалидности Даниилу оформили только в 6 лет. Сейчас мальчику – 12. Он отстает в развитии, боится общения с незнакомыми людьми, тяжело находит контакт со сверстниками. У мальчика бывают истерики, плохо развита речь, постоянные страхи. А также у него бронхиальная астма и псориаз – вот такой комплект.

Все эти годы родители делают все возможное, чтобы улучшить состояние сына. Они, сколько могут, оплачивают реабилитацию Даниила, так как бесплатных, за счет государства, занятий категорически не хватает.

С Даником работали разные специалисты – физиотерапевты, эрготерапевт, психиатр. Мама водила его на занятия по системе Монтессори, ездила на консультацию в Санкт-Петербургский институт, где с ним работали профессор-дефектолог и психолог.

После этих занятий Даниил начал говорить лучше, больше концентрироваться. На занятиях он также может высидеть от начала и до конца, что раньше было просто нереальным.

“Когда мы были в Петербурге, я поехала с Даником в город Пушкин. Волновалась, конечно, как он выдержит такие длинные прогулки в незнакомых местах. Но сама удивилась – сын спокойно ходил, все разглядывал, и ему было интересно”, - вспоминает Ольга.

Постоянные маленькие победы приносит и дельфинотерапия. Это отмечают многие родители больных деток, о которых рассказывала “Зеленая лампа”, а про опытных инструкторов из Минского дельфинария мы уже слышали целые истории.

Даник любит складывать паззлы, обожает смотреть спортивные гонки по телевизору, сам включает компьютер и находит нужные ему передачи. Он учится в 5 классе спецшколы. И верит в Деда Мороза – это его любимый герой. На Новый год Даник попросил для себя подарочек – очередную машинку. И скромно уточнил: маленькую. Дед Мороз откликнулся.

Четыре года назад Ольга с мужем решились на второго ребенка – чтобы Даник не остался один в этой жизни. Родился Ярослав. Братики очень дружны, скучают друг по другу, когда Даник уезжает на реабилитации. Вместе играют с роскошным рыжим котом, которого так и назвали - Рыжик. Ольга взяла кота специально для старшего сына, чтобы учить его заботиться о ком-то.

Семья живет непросто. Родителям приходится очень много работать, чтобы оплачивать лечение старшего сына и квартиру, которую они решились взять в кредит на 20 лет, а до этого жили на съемных квартирах.

Ольга работает поваром и призналась, что дома уже сил нет изобретать какие-то блюда. Ее муж – строитель. Они оба родом из Латгалии, причем, даже из одного поселка. Оба из семей староверов. Вера их держит и помогает жить, и в Риге они обязательно ходят в старообрядческий храм. А латгальские родственники, конечно, тоже молятся за здоровье внука.

Семье очень помогает бабушка Анастасия, мама Ольги. Она приезжает из своей латгальской глубинки, чтобы присмотреть за внуками, когда у родителей много работы или в школе каникулы.

“А получается вдвоем с мужем куда-то сходить?” - спросили мы Ольгу. Она надолго задумалась, а потом вспомнила – в позапрошлом году один раз выбрались вдвоем на концерт. Все свободное время, если оно есть, Кудрявцевы проводят вместе с детьми.

“Даниила мы везде берем с собой. Я не стесняюсь своего ребенка. Да, он не такой, как все. Но мы его любим. И верим, что все может меняться к лучшему, - говорит Ольга. - А не будешь верить – ничего не будет. Надо ставить себе цели и к ним идти. Шаг за шагом, как получается”.

Ольга до сих пор вспоминает с горечью слова одного врача, который, глядя на ее усилия, удивился и посоветовал ей не выбиваться из сил с этими реабилитациями. Она, мол, и так много делает для сына. Можно уже остановиться – пусть будет, как будет.

“Как можно вообще так ставить вопрос? – поражается Ольга. – Это же мой ребенок. Если не бороться за него и ограничиться тем маленьким минимумом занятий, которое оплачивает государство, все уже полученные результаты мы потеряем. И все скатится назад. А так, постоянно отмечаю, что есть улучшения после каждой новой программы реабилитации”.

Она не смирилась с диагнозом. Просто приняла своего ребенка таким, какой он есть – полностью. Никогда не бывает так, что нам дают только очень тяжелое. Одно дополняется другим, боль и любовь всегда перемешаны в жизни, считает Ольга. Она смотрит на своих сыновей, весело ползающих по ковру с машинками, и улыбается. Ей есть ради чего жить.

Как помочь?

Сейчас семья Кудрявцевых обратилась за помощью - самим не справиться. 12-летнему Даниилу нельзя прекращать лечение и реабилитацию, иначе все откатится в обратную сторону. Мальчику нужно продолжать физиотерапию, а также занятия по методике Монтессори, с логопедом и эрготерапевтом. Все эти занятия комплексно проходят в центре "Кенгарагс". Собрать на эту программу, включая дельфинотерапию, нужно 2851 евро.

В фонде ziedot.lv для Даниила Кудрявцева открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Никаких процентов или отчислений с этих денег не берется. Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Даниила до 1 августа.

Помочь можно также перечислением на счет Даниила:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Daniilam Kudrjavcevam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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