Зеленая лампа |

Для 12-летнего Даника Кудрявцева, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom расказала во вторник, собрано 1602 евро. На счет поступило 1027 евро. Было сделано 464 звонка на благотворительный телефон на сумму 575 евро.

Мальчик болен с рождения, но диагноз не был поставлен вовремя. Инвалидность ребенку оформили только в 6 лет. У него отставание в развитии, плохо развита речь, постоянные страхи, истерики, хроническая бронхиальная астма. Семья просит помощи для оплаты годовой комплексной программы реабилитации в центре “Кенгарагс” и Яункемери. Стоимость программы - 2851 евро.

В фонде ziedot.lv для Даниила Кудрявцева открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Никаких процентов или отчислений с этих денег не берется.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Даниила до 1 августа.

Даник родился крепким и симпатичным, настоящий богатырь – 4700 г. Родители были счастливы. Правда, роды были нелегкими и затянулись, но врачи подтвердили: "Все в порядке" и выписали маму Ольгу с сыном домой. Первые тревожные сигналы начались в 9 месяцев. У ребенка поднялась температура и начались судороги. Симптомы сняли лекарствами. Но через несколько месяцев это повторилось.

Потом мама заметила, что мальчик стал отставать в развитии, к 2 годам он еще не говорил. Родители отдали его в обычный садик. И опять все советовали не волноваться раньше времени: подождем до трех лет. Но находиться в обычном садике он не смог. Мальчику нужна была постоянная опека и особое внимание, он всего боялся, нервничал, плакал, с ним надо было работать, учить его общению, социализировать – а этого в обычной группе детей ему предоставить, конечно, не могли. Что случилось с мальчиком, мама не понимала.

Ольга с мужем сделали генетические анализы, которые не показали отклонений. Значит, причина – не в генетике. Группу инвалидности Даниилу оформили только в 6 лет. Сейчас мальчику – 12. Все эти годы родители делают все возможное, чтобы улучшить состояние сына. Они, сколько могут, оплачивают реабилитацию Даниила, так как бесплатных, за счет государства, занятий категорически не хватает. С Даником работали разные специалисты – физиотерапевты, эрготерапевт, психиатр. Мама водила его на занятия по системе Монтессори, ездила на консультацию в Санкт-Петербургский институт, где с ним работали профессор-дефектолог и психолог.

После этих занятий Даниил начал говорить лучше, больше концентрироваться. На занятиях он также может высидеть от начала и до конца, что раньше было просто нереальным. “Когда мы были в Петербурге, я поехала с Даником в город Пушкин. Волновалась, конечно, как он выдержит такие длинные прогулки в незнакомых местах. Но сама удивилась – сын спокойно ходил, все разглядывал, и ему было интересно”, - вспоминает Ольга. Постоянные маленькие победы приносит и дельфинотерапия.

Даник любит складывать паззлы, обожает смотреть спортивные гонки по телевизору, сам включает компьютер и находит нужные ему передачи. Он учится в 5 классе спецшколы. И верит в Деда Мороза – это его любимый герой. На Новый год Даник попросил для себя подарочек – очередную машинку. И скромно уточнил: маленькую. Дед Мороз откликнулся.

Четыре года назад Ольга с мужем решились на второго ребенка – чтобы Даник не остался один в этой жизни. Родился Ярослав. Братики очень дружны, скучают друг по другу, когда Даник уезжает на реабилитации. Вместе играют с роскошным рыжим котом, которого так и назвали - Рыжик. Ольга взяла кота специально для старшего сына, чтобы учить его заботиться о ком-то.

Кот Рыжик, любимец Даника.

Семья живет непросто. Родителям приходится очень много работать, чтобы оплачивать лечение старшего сына и квартиру, которую они решились взять в кредит на 20 лет, а до этого жили на съемных квартирах. Ольга работает поваром, ее муж – строитель. Они оба родом из Латгалии, причем, даже из одного поселка. Оба из семей староверов. Вера их держит и помогает жить.

“Даниила мы везде берем с собой. Я не стесняюсь своего ребенка. Да, он не такой, как все. Но мы его любим. И верим, что все может меняться к лучшему, - говорит Ольга. - А не будешь верить – ничего не будет. Надо ставить себе цели и к ним идти. Шаг за шагом, как получается”.

Ольга до сих пор вспоминает с горечью слова одного врача, который, глядя на ее усилия, удивился и посоветовал ей не выбиваться из сил с этими реабилитациями. Она, мол, и так много делает для сына. Можно уже остановиться – пусть будет, как будет.

“Как можно вообще так ставить вопрос? – поражается Ольга. – Это же мой ребенок. Если не бороться за него и ограничиться тем маленьким минимумом занятий, которое оплачивает государство, все уже полученные результаты мы потеряем. И все скатится назад. А так, постоянно отмечаю, что есть улучшения после каждой новой программы реабилитации”.

Она не смирилась с диагнозом. Просто приняла своего ребенка таким, какой он есть – полностью. Как помочь?

Сейчас семья Кудрявцевых обратилась за помощью - самим не справиться. 12-летнему Даниилу нельзя прекращать лечение и реабилитацию, иначе все откатится в обратную сторону. Мальчику нужно продолжать физиотерапию, а также занятия по методике Монтессори, с логопедом и эрготерапевтом. Все эти занятия комплексно проходят в центре "Кенгарагс". Собрать на эту программу, включая дельфинотерапию, нужно 2851 евро.

В фонде ziedot.lv для Даниила Кудрявцева открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ. Никаких процентов или отчислений с этих денег не берется. Благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 90006383 (1,42 евро) работает для Даниила до 1 августа.

Помочь можно также перечислением на счет Даниила:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Atbalsts Daniilam Kudrjavcevam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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