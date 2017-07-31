Зеленая лампа |

Олимпийский чемпион Игорь Вихров

В июле гостями программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom были латвийские титулованные спортсмены Виктор Щербатых и Игорь Вихров.

Олимпийский призер Виктор Щербатых

Вихров - первый в истории независимой Латвии олимпийский чемпион. Щербатых - лучший из лучших в тяжелой атлетике, олимпийский призер, чемпион Европы. В начале этого года Виктор Щербатых стал президентом Латвийского союза клубов тяжелой атлетики.

C Виктором Щербатых говорили о “весе”, точнее о весомости, добра в нашей жизни. Спортсмен сам не раз участвовал в благотворительных акциях, помогал деткам с ограниченными возможностями, но говорить он об этом не любит. "Надо делать и не ждать никаких благодарностей, - сказал Виктор. - А если речь идет о помощи детям, меня не нужно звать дважды, я приду сразу".

Спортсмен рассказал, что на мировых чемпионатах и Олимпиадах, чтобы отвлечься и освободить голову, он читал... сказки. Виктор иногда и сам их придумывает для маленькой дочки. А вообще он считает, что в сказках зашифрована главная мудрость жизни: добро всегда побеждает. А вот телевизор Виктор не смотрит вообще уже много лет. И (может быть, поэтому?) всегда улыбается. В эфире программы “Зеленая лампа” он рассказал известные лично ему случаи, когда суровые диагнозы были поставлены ошибочно, и человеку удалось выздороветь. Поэтому нельзя сдаваться, нужно верить и делать. Шаг за шагом идти вперед, и тогда есть результат. И в спорте, и вообще в жизни. “Все возможно!” – такой у него девиз.

О том, что упорство и постоянный труд дают результат в любом деле, говорил и олимпийский чемпион Игорь Вихров. “Касается ли это спорта или борьбы с болезнью, или вообще любого дела, - нельзя сдаваться, надо двигаться вперед. Просто надо понимать, что цель не достигнуть одним прыжком: путь надо разделить на маленькие дистанции. Каждый маленький шажочек – это тоже рузультат. Это и есть предварительнеы цели. Преодолевая маленькие ступеньки, ты улучшаешь шансы достичь конечной большой цели,” - cказал спортсмен.

Игорь Вихров отметил также, что в своей тренерской работе старается научить детей прежде всего оставаться человеком в любой ситуации и с уважением относиться к другим людям. В завершении программы Игорь Вихров напутствовал радиослушателей словами: “Назначьте цель, стремитесь к ней и радуйтесь каждому моменту, когда вы хоть на шаг становителсь ближе к цели”.

Напомним, что ранее гостями благотворительной программы «Зеленая лампа» также были заслуженные латвийские спортсмены легкоатлетка Инета Радевича и дзюдоист Всеволод Зеленый.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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