Зеленая лампа |

Маме годовалого малыша нужна помощь на оплату жизненно необходимого лекарства. Тел. 90006383 (1, 42 евро).

Агнесе 31 год. Сейчас ей нужна помощь - чтобы облегчить болезнь и продлить жизнь. Ровно через год они с мужем Роландом отметят 10 лет свадьбы. Они очень милая и трогательная пара. Учились в одной школе в Cкрунде. Поступили в институт в Лиепае. Когда после кризиса стало сложно с работой, перебрались в Ригу. Жили в общежитии, сейчас снимают квартиру. Их маленькому сыну Роберту недавно исполнился годик.

Агнесе очень любит возиться с детьми. По професии она педагог. Не простой, а специальный. Работает с “особенными” детками в начальной школе Avotu. Она уверена, что это её призвание. И очень хочет быть для таких детей поддержкой и наставником, помогать им осваиваться в этой жизни, дарить им простые ежедневные радости со всей щедростью своего доброго сердца.

Семья у них маленькая и дружная. Живут скромно, без излишеств. Им очень нравится путешествовать. Из совместных поездок особенно запомнились Каунас и Тарту. Агнесе мечает когда-нибудь увидеть Альпы – горы ей очень нравятся.

Но все ее мечты и планы сейчас оказались разрушены внезапной болезнью. Сейчас Агнесе отчетливо осознала, насколько хрупка и драгоценна жизнь и как важно беречь и любить всех, с кем тебя сталкивает cудьба. Чтобы облегчить состояние Агнесе и сохранить ей жизнь, нужно очень дорогое лекарство. Стоимость курса на год - 96 989 евро. Из этой суммы собрана примерно третья часть.

Специально для Агнесе в фонде ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ

Для Агнесе Энгеле до 8 августа подключен благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 9 000 63 83. Плата за звонок 1, 42 евро.

Что случилось

Осенью прошлого года маленький Роберт случайно царапнул родинку у мамы на шее. Когда родинка начал болеть, Агнесе обратилась к врачу. Cделали операцию, и в результате обследований была обнаружена злокачественная опухоль – меланома.

Это был шок и для молодой пары, и для обеих cемей. Меланома – это самая агрессивная форма онкологии. Ещё недавно бороться с этой формой рака медицина не умела. Но в последние годы наука совершила революционный скачок в этом направлении, и сегодня у больных меланомой появилась реальная надежда.

На что нужны деньги

Консилиум врачей, детально изучив состояние Агнесе, постановил, что в её случае может помочь комбинация двух новейших швейцарских препаратов – Cobimetinib и Vemurafenib. Эти лекарства выявляют в организме потенциальные молекулярные мишени, воздействуя на которые, удается замедлить, а иногда и блокировать и остановить процесс развития опухоли.

Комбинация этих препаратов дает врачам эффективный вариант терапии, способный помочь пациентам жить без прогрессирования заболевания. К сожалению, лекарства очень дорогие, и государство их финансирует лишь частично, часть покрывает швейцарский производитель фирма Roche. Стоимость Vemurafenib на один месяц стоит от 7346 - 9184 евро, а Cobimetinib стоит 6508.19 евро.

В фонде ziedot.lv для Агнессы открыт CЧЁТ, и, благодаря пожертвованиям отзывчивых людей, она уже начала принимать лекарства. Врачи отмечают, что комбинация этих препаратов дает хороший результат и облегчает её состояние. Но каждый месяц требуется новая порция.

Поэтому сейчас мы просим помощи для оплаты курса на август и сентябрь.

Агнесса и Роланд, пережившие шок и жуткий страх, сейчас много размышляют о причинах и уроках болезни. Да, им плохо, страшно, тяжело. Но они решили, что в болезни никто не виноват. Это просто условие задачи в контрольной работе под названием “жизнь”. Сейчас Агнесса радуется любому мгновению и любому шансу. Несмотря на то, что часто на неё накатывают отчаяние, неимоверная тоска и чувство беспомощности. Но просто быть рядом с маленьким сыном и мужем – для неё огромное счастье.

А ещё она поняла, что очень любит свою профессию и скучает по своим “особенным” воспитанникам. Она считает, что то, чем ты занят, — один из подарков, который тебе дан.

Сейчас Агнесе работать пока не может, и Роланду приходится справляться одному. Им трудно. Но эта маленькая дружная семья единогласно решила не принимать диагноз как приговор, по которому не может быть апелляций.

И еще вот какая деталь. У Роланда чудесная фамилия – Энгелис, что в переводе означает – ангел. Эту фамилию он подарил любимой жене и сыну. Они с Агнесе – католики. И верят, что всё в руках Божьих. И что любящие люди способны преодолеть даже самые сложные препятствия.

Никому не дано знать, как развернутся события – возможно, в ближайшее время будут созданы абсолютно новые революционные методы лечения, найдется государственное финансирование на постоянную оплату необходимых препаратов, или будет дано исцеление по вере и молитвам – чтобы малыш не потерял маму, любящий муж – жену, а старенькая мать – молодую дочку…

Результаты многочисленных исследований в области изучения меланомы дают твердые основания полагать, что в скором будущем эта разновидность рака перестанет представлять угрозу для жизни пациентов.

Совсем недавно израильские ученые совместно с немецкими коллегами совершили настоящий прорыв в медицине, установив механизм развития и метастазирования меланомы. Лабораторные испытания уже подтвердили эффективность этих веществ, которые, по мнению ученых, совсем скоро войдут в основу новых лекарственных препаратов, предотвращающих или останавливающих меланому. Ученые предполагают, что инновационное лечение меланомы окончательно переквалифицирует это заболевание в излечимое.

А пока Агнессе нужно принимать лекарства. После первых приемов уже произошли реальные улучшения. Эта комбинация препаратов в ее случае помогает. Вопрос в деньгах. Сумма огромная. И Агнесе решилась сообщить людям о том, что у её семьи нет денег, чтобы эти лекарства оплатить. Попросить поддержки. Для нее это жизненно важно.

“Я очень хочу бороться за свою жизнь, чтобы увидет как вырастет мой сыночек. Это было бы самым большим подарком из всего, что возможно получить”, - говорит Агнесе.

Чтобы облегчить состояние Агнесе и сохранить ей жизнь, нужно очень дорогое лекарство. Стоимость годового курса – 96 989 евро. Сейчас собрана примерно третья часть нужной суммы.

Специально для Агнесе в фонде ziedot.lv открыт СЧЁТ ПОМОЩИ.

Для Агнесе Энгеле до 8 августа подключен благотворительный телефон программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom - 900063 83. Плата за звонок 1, 42 евро.

Помочь можно также перечислением на счет Агнессы:

Fonds Ziedot.lv, регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Agnesei Eņģelei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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