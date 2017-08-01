Зеленая лампа |

В гостях у "Зеленой лампы" сегодня удивительный человек - глава организации Motus Vita Валерий Раков.

Только что, в июле, исполнилось 8 лет со дня основания Motus Vita. Невозможно сосчитать, скольких людей с тяжелыми нервно-мышечными заболеваниями поддержала эта организация и лично Валерий - своим оптимизмом, энергией и верой в добро.

Включайте радио Baltkom 93.9 FM сразу после 16 часов!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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