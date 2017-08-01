Зеленая лампа |

Для 12-летнего Даниила Кудрявцева, о котором программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom рассказывала в прошлый вторник, собрано 2195 евро.

На счет мальчика поступило 1251 евро. Было сделано 763 звонка на благотворительный телефон на сумму 944 евро. Мама Даниила благодарит всех за помощь. Собранные средства полностью пойдут на оплату реабилитации больного мальчика. Этой суммы достаточно, чтобы оплатить комплексный курс реабилитации в центре здоровья "Кенгарагс" и центре "Яункемери".

Спасибо сердечное всем!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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