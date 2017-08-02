Зеленая лампа |

Во вторник гостем программы «Зеленая лампа» был Валерий Раков, глава общества Motus Vita, а точнее – его основатель и главный двигатель.

В июле обществу Motus Vita, объединяющему людей с нервно-мышечными заболеваниями, исполнилось 8 лет. Сейчас в обществе более 150 человек. За эти годы удалось помочь многим сотням людей, большинство из которых из-за болезни ограничены в движениях, иными словами – это люди в инвалидных колясках.

Ну а сам Валерий - человек удивительного оптимизма. Во всем, что он делает, - любовь к жизни.

В мае он, например, написал в социальной сети: «Посеял одуванчики...» И получил в ответ множество улыбок. В июне разместил пост с фотографией красивого облака, предложив сделать Всемирный день восхищения облаками. И люди начали присоединяться со своими облаками и восхищением. Так этот человек с непростой судьбой учит окружающих радоваться жизни.

“Я считаю, что вокруг нас и внутри нас разлито очень много радости. И мы сами эту радость продуцируем – мыслями, идеями, действиями””, - подчеркнул Валерий.

Улыбки, одуванчики и облака – все это идет, конечно же, изнутри. Уметь замечать мелочи и создавать поводы для радости - это далеко не каждому удается. При этом руководитель Motus Vita делает очень много важных и конкретных дел, помогая тем, кому в этой жизни очень несладко. Общество работает по специальной программе, обеспечивающей людей с ограниченными возможностями современным оборудованием и вспомогательными средствами (функциональные кровати, коляски и т.д), которые у нас являются дефицитом.

“Большой тормоз – внутреннее состояние человека, попавшего в беду. Ему кажется, что он никому не нужен и не видит перспективы. Такие мысли не способствуют физическому здоровью, а наоборот ослабляют его. Главная задача нашей организации - помочь человеку перейти эту грань, не оставаться в рамках своего заболевания, наметить для себя какие-то творческие и созидательные цели, в которых он может замечательно реализоваться. Вернуть смысл жизни, который может появиться только только изнутри. Я научился справляться со своей болью и живу счастливой жизнью. Мне очень хочется делиться этим с другими”, - отметил Валерий Раков.

В Motus Vita действуют эксклюзивные программы для реабилитации больных людей – арт-терапия, драма-терапия, библио-терапия, смехо-терапия, звуко-терапия и много других интересных начинаний. В прошлом году во время фестиваля Арт-Рига 2016 придумали необычный проект: все вместе рисовали картину «Восход солнца». Каждый подходил и добавлял свою краску.

“Проект «Открытый театр» получился, благодаря актерам и режиссерам Татьяне Черковской и Андрею Гаркави, создателям маленького театра - Арт-платформа “Stadia”. Они занимаются с театральным мастерством с нашими людьми, которым такие навыки жизненно необходимы – это искусство говорить, двигаться, подать себя. Каждое занятие дает потрясающий результат”, - рассказал Валерий.

Недавно вместе с салоном красоты устроили фотосессию для женщин в колясках, которые никогда даже не мечтали о прическе и макияже. Женщины были счастливы. Motus Vita также устраивает совместные походы на выставки и другие мероприятия.

Валерий Раков особенно подчеркнул, что много лет в реализации разных программ им помогает Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

“Я уверен в том, что смысл моей жизни – быть счастливым. Для меня счастье – любить. Свое дело, свой мир, людей в моем мире... Наша жизнь состоит из каких-то проектов. Нужно понять - конкретный проект наполнен моей любовью или нет? И браться только за то, что приносит радость. Мы сами принимаем решения, что впускать в свою жизнь, а что нет. А если наполнить личный мир светлым и хорошим, тогда и другим рядом с тобой будет хорошо”, - подчеркнул Валерий Раков.

Он призвал всех помогать тем, кому трудно. Валерий провел такую аналогию: как на поле боя нельзя бросать раненых, так же и в обществе, если мы хотим жить в гармоничном мире, нужно помогать тем, кто попал в беду.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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