Зеленая лампа |

Пришло очень печальное известие. Только вчера в программе “Зеленая лампа» мы просили помощи для 32-летней Агнесе Энгеле с диагнозом “меланома”. Сегодня нам сообщили, что ночью ее не стало... Муж Агнесе просил передать большое спасибо всем, кто помогал семье сохранить надежду. Это было очень важно.

Выражаем глубокое соболезнование семье Агнесе и маленькому сыну. Светлая память замечательной женщине. Сил и мужества ее мужу и семье. Собранные для Агнесе средства будут направлены в помощь другим людям, болеющим таким же заболеванием. Кому конкретно, мы сообщим чуть позже. Благотворительный телефон также будет переключен для сбора средств людям, страдающим онкологическими заболеваниями.