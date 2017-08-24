Зеленая лампа |

Владиславу Василевскому на 28 августа назначена экстренная операция, чтобы спасти ногу. Эндопротез будет cрочно доставлен из Германии. Нужны средства на его оплату.

В фонде ZIEDOT.LV для Владислава Василевского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Чтобы оплатить заказанный в Германии эндопротез, требуется 3636 евро. На данный момент собрано 1570 евро. Операция в срочном порядке назначена на этот понедельник. Оперировать будут в Латвийском центре морской медицины.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Владислава Василевского до 29 августа.

Во вторник историю рижанина Владислава Василевского рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM.

С момента выхода в эфир программы в эфир для Влада собрано 1570 евро. На CЧЁТ ВЛАДА в фонде ZIEDOT.LV поcтупило 941 евро, плюс было принято 505 звонков на благотворительный телефон, что соcтавило ещё 629 евро.

В жизни Владислава Василевского - три женщины. Мама Елена, любимый человек Ольга и её семилетняя дочка Вероника. Сейчас они готовы отдать всё, чтобы спасти Владику ногу. Но денег им достать негде.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ВЛАДИСЛАВА

Что случилось

Три месяца назад у Владислава начала болеть левая нога в районе бедра. Диагноз сразу поставить не смогли. Время шло. Боли усиливались. И только когда врач дал направление на магнитный резонанс, cтало ясно, что ногу надо срочно спасать - тазобедренный сустав оказался разрушен в глубину уже на 3 сантиметра. Причина жуткой боли – аваскулярный некроз сустава. Чтобы спасти ногу, нужно срочно провести операцию по эндопротезированию.

Случай Владислава признан экстренным. Чтобы сделать эту операцию по государственной программе, нужно ждать очереди больше года. У Владислава этого времени нет. Хирург Дмитрий Гузенко из Латвийского центра морской медицины в срочном порядке назначил операцию на 28 августа.

В фонде ZIEDOT.LV для Владислава Василевского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Возможно, причиной заболевания стало то, что Владислав 4 года работал на очень вредной работе и тяжелой – на нефтетерминале. Не исключено, что проблемы с суставами могли быть вызваны регулярным попаданием в организм ядовитых химических веществ. Так или иначе, сейчас молодому человеку срочно нужна помощь.

Успех лечения некроза зависит от своевременного выявления болезни. Признаки этой болезни на рентгеновских снимках не видны. Хотя магнитно-резонансная или компьютерная томография обнаруживают аваскулярный некроз на самой ранней стадии. В случае Владислава драгоценное время было потеряно.

На что нужны деньги

Сейчас ногу Владиславу может спасти эндопротезирование - то есть полная замена деформированного тазобедренного сустава искусственным.

После операции исчезают боли в суставе и восстанавливается его подвижность. На данный момент Владик передвигается с помощью костылей с огромным трудом и болью. Если боль становится нестерпимой, вызывают "Скорую".

Подавляющее большинство людей, которым поменяли тазобедренный сустав на искусственный, не чувствуют никакой боли, живут обычной жизнью и ничем не отличаются от окружающих.

Эндопротезирование делают тогда, когда другое лечение уже не помогает, нога перестет действовать, боль не дает нормально жить, а обезболивающие её уже не снимают. Цена спасения ноги Владислава Василевского – 3636 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ

КОМУ ПОМОГАЕМ:

Владик

Владислав очень трудолюбивый и ответственный человек. Сейчас ему 29 лет. Он не боится тяжелой работы, берется за любые “халтурки”. Но вот уже три месяца из-за болезни он не работает. Все деньги уходят на врачей и лекарства. Незадолго до болезни он перешел работать на стройку. Владик окончил строительный техникум, и в строительстве ему нравится. Этим летом запланировал дополнительно получить сертификат водителя автопогрузчика. Но болезнь разрушила все планы.

Сейчас Владислав чувствует невероятную неловкость от того, что приходится просить денег. Даже знакомым и соседям он предпочитал не рассказывать о своей беде. И если бы его женщины не проявили настойчивость, может быть, и не решился бы.

Ольга и Вероника

Влад и Ольга познакомились 5 лет назад. Ольгиной дочке Веронике тогда было 2 года, и Владик стал для неё настоящим другом и отцом.

До недавнего времени Ольга работала в гостинице. Но несколько месяцев назад у дочки возникли проблемы со здоровьем, пришлось делать операцию, потом заниматься реабилитацией. Тогда они с Владом ночи напролет дежурили в больнице у кровати девочки. Чтобы ухаживать за дочкой, работу Ольге пришлось временно оставить. Решили, что перекрутятся пока на зарплату Влада. Сейчас Вероника выздоровела. Но так вышло, что на данный момент единственным кормильцем в семье осталась мама Владика Елена, которая работает на Рижской фармацевтической фабрике.

Мама

Владик с мамой.

Пока мы беседовали на маленькой кухне в их мансардной квартирке на Саркандаугаве, Владик то и дело обнимал маму за плечи. А она ласково гладила его по руке. Понятно, что и взрослый сын остается для матери ребенком. Поэтому болезнь Владика буквально подкосила Елену.

На стене на кухне у мамы рядом с тюлевой занавесочкой висит распечатанная молитва Оптинских старцев, и она неустанно просит помощи, исцеления и здоровья для своего ребенка.

Планы на будущее

А мечта у Владислава – очень нехитрая: работать, зарабатывать, снять отдельную квартиру, жениться на Ольге, и чтобы у них был сын. И мы очень желаем этим любящим людям, чтобы всё у них получилось.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Владислава Василевского до 29 августа. Стоимость эндопротезирования – 3632 евро.

В фонде ZIEDOT.LV открыт CЧЕТ ПОМОЩИ Владиславу Василевскому.

Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, напрямую пойдут на оплату заказанного в Германии эндопротеза и операции по эндопротезированию, которая будет проведена в Латвийском морском медицинском центре.

Деньги можно также перечислить банковским переводом:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vladislavam Vasiļevskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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