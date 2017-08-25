Зеленая лампа |

29-летнему Владиславу Василевскому на 28 августа назначена экстренная операция, чтобы спасти ногу. Эндопротез будет cрочно доставлен из Германии. Нужны средства на его оплату.

Оперировать будут в Латвийском центре морской медицины.

В фонде ZIEDOT.LV для Владислава Василевского открыт СЧЕТ ПОМОЩИ.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро работает для Владислава Василевского до 29 августа.

Во вторник историю рижанина Владислава рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM.

С момента выхода в эфир программы в эфир для Влада собрано 2250, 89 евро. На CЧЁТ ВЛАДА в фонде ZIEDOT.LV поcтупило 1333, 89 евро, было сделано 735 звонков на благотворительный телефон на сумму 917 евро.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ВЛАДИСЛАВА

Что случилось

Три месяца назад у Владислава начала болеть левая нога в районе бедра. Диагноз сразу поставить не смогли. Время шло. Боли усиливались. И только когда врач дал направление на магнитный резонанс, cтало ясно, что ногу надо срочно спасать - тазобедренный сустав оказался разрушен в глубину уже на 3 сантиметра. Причина жуткой боли – аваскулярный некроз сустава. Чтобы спасти ногу, нужно срочно провести операцию по эндопротезированию.

Успех лечения некроза зависит от своевременного выявления болезни. Признаки этой болезни на рентгеновских снимках не видны. Хотя магнитно-резонансная или компьютерная томография обнаруживают аваскулярный некроз на самой ранней стадии. В случае Владислава драгоценное время было потеряно. Сейчас ногу Владиславу может спасти эндопротезирование - то есть полная замена деформированного тазобедренного сустава искусственным. Случай Владислава признан экстренным.Чтобы сделать эту операцию по государственной программе, нужно ждать очереди больше года. У Владислава этого времени нет. Хирург Дмитрий Гузенко из Латвийского центра морской медицины в срочном порядке назначил операцию на 28 августа.

После операции исчезают боли в суставе и восстанавливается его подвижность. На данный момент Влад передвигается с помощью костылей с огромным трудом и болью. Если боль становится нестерпимой, вызывают "Скорую".

Подавляющее большинство людей, которым поменяли тазобедренный сустав на искусственный, не чувствуют никакой боли, живут обычной жизнью и ничем не отличаются от окружающих.

Эндопротезирование делают тогда, когда другое лечение уже не помогает, нога перестет действовать, боль не дает нормально жить, а обезболивающие её уже не снимают. Цена спасения ноги Владислава Василевского – 3636 евро.

СЧЕТ ПОМОЩИ

Владислав очень трудолюбивый и ответственный человек. Сейчас ему 29 лет. Он не боится тяжелой работы, берется за любые “халтурки”. Но вот уже три месяца из-за болезни он не работает. Все деньги уходят на врачей и лекарства. Сейчас Владислав чувствует невероятную неловкость от того, что приходится просить денег. Даже знакомым и соседям он предпочитал не рассказывать о своей беде. И если бы его женщины не проявили настойчивость, может быть, и не решился бы.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Владислава Василевского до 29 августа. Стоимость эндопротезирования – 3632 евро.

В фонде ZIEDOT.LV открыт CЧЕТ ПОМОЩИ Владиславу Василевскому.

Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, напрямую пойдут на оплату заказанного в Германии эндопротеза и операции по эндопротезированию, которая будет проведена в Латвийском морском медицинском центре.

Деньги можно также перечислить банковским переводом:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Vladislavam Vasiļevskim

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!