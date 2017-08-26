Зеленая лампа |

Вчерашний пятничный вечер, 25 августа, для сотен рижан стал встречей с прекрасной музыкой. Зрители начали собираться уже за час до концерта. Церковь Св. Павла была заполнена полностью. Многие пришли с маленькими детьми. Этот концерт "Шедевры музыки кино" провели известные и талантливые музыканты - органистка Елена Привалова-Эпштейн, виолончелистка Ирина Вылегжанина (обе – выпускницы Московской консерватории им. П. И. Чайковского) и певица Эрика Йоните, обладательница легкого лирико-колоратурного сопрано.

Программа, составленная Еленой Приваловой-Эпштейн, была уникальной. Вот что мы слышали: сюиту из «Пер Гюнта» Эдварда Грига, произведения Баха, Римского-Корсакова, В. Вавилова «Аве Марию Каччини», музыку, написанную специально для кинофильмов - это Д. Уильямс ("Список Шиндлера"), Д. Шостакович (романс из к/ф "Овод"), Г. Свиридов ("Метель"), А. Рыбников ("Барон Мюнхгаузен"), Р. Ортонали ("Брат солнце, сестра луна"), Э. Морриконе ("Однажды в Америке", "Профессионал", "Миссия").

Орган, установленный в церкви Св. Павла, - исторический, он изготовлен знаменитой немецкой фирмой «Валькер», которая устанвливала и орган в Домском соборе.

Концерт был благотворительным. Все средства от концерта пойдут в помощь тяжелобольному Николаю Афанасьеву, которому нужен очень дорогой препарат для лечения мелономы (стоимость жизненно важного лекарства – более 52 тысячи евро на год).

Историю Николая, обычного человека из простой семьи, музыканты услышали в программе «Зеленая лампа» на радио Baltkom, и эта человеческая история так их тронула, что они не смогли остаться равнодушными. Когда человек попадает в безнадежную ситуацию, на помощь приходит музыка и отзывчивые сердца.

Суть этого концерта не только в том, что рижане услышали замечательную уникальную программу и это радость для души. И даже не только в том, что музыканты и зрители собирали средства на лечение совершенно незнакомого им человека. Но еще и в том (что особенно важно) – это повышает градус любви и милосердия в нашем обществе. Это такой важный сигнал – никто не должен оставаться в беде одиноким. И пусть даже этот сигнал маленький в масштабах страны, но все больше людей его слышат и те, кто хочет, присоединяются.

Когда отзвучал завершающий Морриконе, Оксана Афанасьева, жена тяжелобольного Николая, которая пришла на концерт усталая, с потухшими глазами, уходила после концерта – с улыбкой и в слезах. "Я просто не могу передать словами, что чувствовала, душа переворачивалась и пела..." - сказала она. Она поспешила домой, чтобы донести это ощущение радости мужу (ему сейчас очень нужно). Музыка творит чудеса, лечит, спасает, приподнимает нас над землей - в этом и есть смысл искусства. Он проявляется тогда, когда искусство попадает в правильные руки. Спасибо!

Благодарим зрителей - всех вместе и каждого лично - за отзывчивость и чуткость. В зале было много малышей - спасибо их родителям за то, что с первых лет жизни приучают детей к хорошей музыке и урокам милосердия одновременно.

Благодарим за пожертвования, которые полностью пойдут на дорогое лекарство для Николая Афанасьева. Это вопрос спасения жизни. Итоговую сумму мы назовем утром в понедельник, когда сдадим строго запечатанную коробочку на инкассацию.

Огромное спасибо за поддержку и отзывчивость рижской лютеранской церкви Св. Павла, где прошло уже несколько благотворительных концертов в помощь героям "Зеленой лампы", и лично пастору Гирту Прамниексу.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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