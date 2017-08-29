АНОНС: на радио Baltkom - музыканты Дина Ихина и Денис Маханьков
Сегодня, после 16.00 гостями программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom будет семейный дуэт музыкантов-органистов Дина ИХИНА и Денис МАХАНЬКОВ. Эти молодые люди выступают в лучших концертных залах мира, являются лауреатами всевозможных музыкальных конкурсов и фестивалей. А все свободное время и средства отдают восстановлению уникального органа в старинном городе Печоры в Псковской области.
На этой неделе программа "Зеленая лампа" рассказывает о 6-летнем Стасике Егорове, которому нужна помощь. Телефон 90006383 (1, 42 евро за звонок) работает для Стасика до следующего вторника, 5 сентября.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/denisdina.org, из личного архива Станислава