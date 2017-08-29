Зеленая лампа |

В прошлый вторник историю рижанина Владислава рассказала благотворительная программа "Зеленая лампа" на радио Baltkom 93.9 FM.

С момента выхода программы в эфир для Влада собрано 3970 евро. На счет поступило 2390 евро, было сделано 1267 звонков на благотворительный телефон на сумму 1580 евро. Эти средства пошли на оплату эндопротеза, стоимость которого 3636 евро и на послеоперационную реабилитацию.

Мы созвонились с мамой Владислава Василевского. Экстренную сложнейшую операцию по спасению ноги (замена бедренного сустава) ему сделали вчера в Латвийском центре морской медицины. Сейчас Влад в интенсивной терапии. Хирург после осмотра сказал, что ВСЕ ПРОШЛО ХОРОШО. Прогнозы на будущее хорошие.

Теперь предстоит восстановительный период. Когда эндопротез окончательно приживется, Владислав будет учиться ходить заново. Мама находится рядом с ним и передает всем огромную материнскую благодарность и низкий поклон - за спасение сына. Денег на операцию в семье не было. Парень мог потерять ногу. Операцию делали под гарантию благотворительного фонда ziedot.lv.

На сегодня нужная сумма на эндопротез и операцию ПОЛНОСТЬЮ собрана. Всё, что пожертвовано сверх стоимости эндопротеза (334 евро) пойдет на оплату послеоперационной реабилитации. Все напрямую будет перечислено на счет клиники.

Благодарим вас от всего сердца - тех, кто не прошел мимо чужой беды. Дай Бог вам всем здоровья и радости! А Влад и его мама всю жизнь будут помнить о тех тысячах людей, которые перечисляли деньги и делали звонки, чтобы помочь совсем незнакомому человеку.

Срочную операцию, чтобы спасти ногу, Владиславу делают сегодня в Латвийском центре морской медицины. Огромное спасибо всем за поддержку и добрые сердца!

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает на этой неделе для следующего героя программы "Зеленая лампа" - 6-летнего Стасика Егорова, семье которого сейчас нужна поддержка.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ВЛАДИСЛАВА ВАСИЛЕВСКОГО

Что случилось

Три месяца назад у Владислава начала болеть левая нога в районе бедра. Диагноз сразу поставить не смогли. Время шло. Боли усиливались. И только когда врач дал направление на магнитный резонанс, cтало ясно, что ногу надо срочно спасать - тазобедренный сустав оказался разрушен в глубину уже на 3 сантиметра. Причина боли – аваскулярный некроз сустава. Чтобы спасти ногу, нужно срочно провести операцию по эндопротезированию.

Успех лечения некроза зависит от своевременного выявления болезни. Признаки этой болезни на рентгеновских снимках не видны. Хотя магнитно-резонансная или компьютерная томография обнаруживают аваскулярный некроз на самой ранней стадии. В случае Владислава драгоценное время было потеряно. Сейчас ногу Владиславу может спасти эндопротезирование - то есть полная замена деформированного тазобедренного сустава искусственным. Случай Владислава признан экстренным.Чтобы сделать эту операцию по государственной программе, нужно ждать очереди больше года. У Владислава этого времени нет. Хирург Дмитрий Гузенко из Латвийского центра морской медицины в срочном порядке назначил операцию на 28 августа.

После операции исчезают боли в суставе и восстанавливается его подвижность. На данный момент Влад передвигается с помощью костылей с огромным трудом и болью. Если боль становится нестерпимой, вызывают "Скорую".

Подавляющее большинство людей, которым поменяли тазобедренный сустав на искусственный, не чувствуют никакой боли, живут обычной жизнью и ничем не отличаются от окружающих.