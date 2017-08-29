Зеленая лампа |

На благотворительном органном концерте 25 августа собрано 900,70 для лечения тяжело больного Николая Афанасьева.

Концерт "Шедевры музыки кино" в церкви Св. Павла 25 августа провели наши известные и талантливые музыканты - органистка Елена Привалова-Эпштейн, виолончелистка Ирина Вылегжанина (обе – выпускницы Московской консерватории им. П. И. Чайковского) и певица Эрика Йоните, обладательница легкого лирико-колоратурного сопрано.

Концерт был внеплановый и благотворительный - в помощь Николаю Афанасьеву, которому нужно очень дорогое лекарство от меланомы для спасения жизни (стоимость препарата на год – более 52 тысяч евро).

Историю Николая, обычного человека из простой семьи, музыканты услышали в программе «Зеленая лампа» на радио Baltkom, и эта человеческая история так их тронула, что они не смогли остаться равнодушными. Когда человек попадает в безнадежную ситуацию, на помощь приходят музыка и отзывчивые сердца.

Благодарим от всего сердца и сотни людей, которые пришли на концерт, чтобы не просто услышать уникальную программу, но и помочь собрать средства на лечение совершенно незнакомого им человека.

Спасибо вам! Вы делаете наш мир немножко лучше и добрее. И от этого хорошо – всем!

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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