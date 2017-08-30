Зеленая лампа |

Для 6-летнего Стасика Егорова, о котором программа “Зеленая ламп” на радио Baltkom рассказывала в вторник, собрано 363 евро. На счет мальчика поступило 204 евро, было сделано 128 звонков на благотворительный телефон на сумму 159 евро.

У Стасика с рождения ДЦП в тяжелой форме, из-за неправильно принятых родов. Мальчик не может ходить, ему нужен постоянный уход. Чтобы снимать боли и обеспечить лечение, родители очень много работают.

Семья просит помощи для оплаты специальной няни по уходу за тяжело больными детьми хотя бы на один день в неделю (8 часов). Государство таким семьям няню не оплачивает. На это в месяц необходимы 256 евро - это 32 рабочих часа нянечки, прошедшей обучение по уходу за тяжело больными детьми в рамках проекта фонда Ziedot.lv и Общества инвалидов и их друзей «Апейрон» - «Милая нянечка». На год это 3 072 евро, включая налоги.

Благотворительный телефон 90006383 работает для Стасика Егорова до 5 сентября. Стоимость звонка – 1,42 евро

В фонде ziedot.lv для Стасика Егорова открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи.

Стасику - 6 лет. Это долгожданный ребенок. Его обожает вся семья – папа, мама и старшая сестричка Кристина. А для него самая большая радость, когда они собираются все вместе. Он любит, когда ему читают книжки, показывают картинки. А когда слышит музыку, хочет танцевать – мама Аня берет его на руки и кружит... Это очень горько понимать, что сам танцевать он вряд ли когда-то сможет.

Родовая травма

Стасику сейчас ровно столько лет, сколько было его старшей сестричке, когда он появился на свет. Для родителей это было самое счастливое время – дочка должна была идти в первый класс, а мама Аня готовилась стать матерью долгожданного мальчика. А потом жизнь разделилась на две части – до родов и после.

Неграмотное ведение родов и родовая травма привели к тому, что желанный ребенок появился на свет инвалидом. И началась ежедневная и ежечасная борьба – малыша надо было элементарно выхаживать. Когда мама с сыном наконец-то вернулись домой, проведя больше месяца в реанимации и больнице, пришло осознание того, что из-за роковой ошибки врачей прежней жизни у них в семье никогда больше не будет.

Стасик из-за родовой травмы кричал, не переставая. От этого крика у родителей сердце выпрыгивало – они понимали, что малышу плохо, больно, страшно, и ничем не могли помочь. Аня не спускала cына с рук (если держала его вертикально, боли уменьшались), папа тоже не смыкал глаз ночи напролет. Надо ли говорить о том, что для первоклассницы Кристины детство тогда практически закончилось.

Стасик с сестричкой Кристиной

Cамый большой шок Аня испытала, когда врачи наконец поставили диагноз ДЦП и отправили её оформлять инвалидность, даже не объяснив, что же теперь ей делать. Родители в таких случаях остаются один на один с бедой. Если бы им выдавали хотя бы распечатанную на обычном листе бумаги элементарную инструкцию: в какие медицинские центры обращаться, какие социальные льготы положены, как оформлять документы, куда их подавать, что можно получить по госпрограмме... То есть «путевой» лист – четкую схему действий.

У нас же мамочки ищут информацию в интернете и от родителей таких же больных деток, с которыми знакомятся в очередях к врачам.

Два раза родители возили Стасика на лечение в Москву в „Научно-терапевтический центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности”. После этого курса у мальчика произошли заметные улучшения. Следующий позитивный скачок произошел, когда Стасика покрестили. В этом Аня абсолютно уверена.

Стасика стопроцентно вылечить нельзя. Но можно помочь - снять боль, спастику, наладить питание, улучшить контроль головы и коммуникативные функции, стабилизировать положение сидя. К тому же у такого ребенка нужно бороться и со вторичными ортопедическими проблемами (сколиоз, вывих бедра).(Cтасику уже делали операцию по вправлению сустава). Аня за эти годы сама научилась быть массажистом, физиотерапевтом, психологом. Сейчас она готова помогать и проконсультировать родителей с такими же проблемами (телефон Ани есть в редакции, пишите на email zala.lampa@gmail.com)

Для такого ребенка практически невозможно найти няню. В специальном садике, где в группе 10 сложных детей на воспитателя, Стасику тоже сложно обеспечить уход - чтобы накормить его, требуется целый час.

Недавно в рамках проекта «Милая нянечка» для Стасика нашли нянечку Илзе, которая прошла обучение по работе с тяжелобольными детьми. У неё с мальчиком прекрасный контакт. Родители со спокойной душой могут получить передышку. Именно на оплату нянечки семье нужна помощь. На один день в неделю (32 часа в месяц - 256 евро). На год это стоит 3 072 евро, включая налоги.

Благотворительный телефон 90006383(1,42 евро) работает для Станислава Егорова до 5 сентября.

В фонде ziedot.lvдля Стасика Егорова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Помочь можно также, перечислив деньги через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Staņislava Jegorova ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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