Зеленая лампа |

Фортепианный концерт, который дала в Риге израильская пианистка Дорель Голан, прошел в зале музыкальной школы имени Паула Юрьяна.

Дорель не планировала это выступление. Она приехала в Ригу на два дня, на родину ее отца Юрия Голана (Юрия Глаголева), который в свое время работал фотожурналистом в знаменитой латвийской «Молодежке», а в 70-х годах уехал с семьей в Израиль. Там и родилась его дочь, ставшая известной в музыкальном мире пианисткой. Она выступала с лучшими оркестрами мира, бывала на гастролях в более, чем сорока странах, имеет множество престижных наград. Музыкальные критики особо отмечают экспрессивную манеру игры Дорель Голан и ее виртуозную технику.

Концерт, который Дорель провела в маленьком зале музыкальной школы, можно оценить одним словом – великолепно. Эта хрупкая тоненькая девушка в алом платье два часа играла без нот, по памяти, сложнейшие вещи - экспрессивно, легко и мощно, падая и взлетая вместе с музыкой. Зал замер и не дышал, взлетая над суетой вместе с пианисткой. Шесть раз Дорель вызывали на бис. В заключение она исполнила известные хиты в оригинальной оранжировке и фрагмент из оперы «Орфей и Эвридика».

Сама она была очень счастлива, что удалось доставить радость зрителям, среди которых было много старинных, еще по «Молодежке» друзей ее отца, в том числе – поэт и драматург Владлен Дозорцев, писатель Эдуард Говорушко, ныне живущий в Бостоне, метры журналистики - Владимир Стешенко, Борис Колесников, Александр Ольбик, Алла Березовская и многие другие.

«Мне очень хорошо в Риге и так тепло здесь, с вами. Хочу, чтобы вы это ощутили. Пусть моя музыка идет от сердца к сердцу", - сказала Дорель Голан. Так все и было.

Концерт был благотворительный, знаменитая пианистка выступала без гонорара. В помощь писателю Марку Дубовскому, который борется с тяжелой болезнью.

Благодарим за поддержку музыкальную школу имени Паула Юрьяна и лично директора школы.