Зеленая лампа |

Гостями программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom стали российские органисты, лауреаты международных престижных конкурсов и фестивалей Денис Маханьков и Дина Ихина.

В Ригу они приехали из Печор, где только что завершилась большая органная академия, в которой наши гости участвовали. И пришли в эфир прямо с вокзала, буквально с чемоданами.

В Риге музыканты выступили в органном концерте, который в церкви Святого Павла организовала наша известная органистка Елена Привалова-Эпштейн в рамках летнего органного фестиваля. Их программа называлась - "Орган в русском стиле”, так как дуэт музыкантов представил произведения, написанные, в основном, русскими композиторами – от Чайковского и Мусоргского до Дунаевского и Таривердиева.

Денис и Дина – это люди, придумавшие благотворительный проект по спасению уникального органа в Печорах, которому они посвящают все свое свободное время.

“В России больше ста органов. Но такого типа, как в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах – только три. Это инстумент 1928 года постройки и по своим качествам необычайно интересен. Впервые мы выступили на этом органе в июне 2014 года. Он был в плачевном состоянии, показывал, наверное, треть своих возможностей. Невозможно было смотреть, как он разрушается”, - рассказал Денис Маханьков.

“Поэтому мы подключились к его спасени. Церковь святого Петра в Печорах – эстонская лютеранская действующая. Там служит пастор из Эстонии. Нам удалось подключить к проекту наших эстонских друзей. Сейчас реставрация идет поэтапно. И на данный момент орган может показать все свои возможности”, - добавила Дина Ихина.

Музыкантам очень нравится, что их проект стал таким всеобщим народным процессом – выступают разные органисты, люди приходят на концерт, и они счастливы слушать музыку и помогать.

Денис и Дина не впервые выступают в Латвии. Ранее они участвовали в благотворительном концерте в соборе Лиепаи, где находится самый большой орган в Латвии. “Это было потрясением – мы целый час его разглядывали – там столько регистров и рычажков... Для нас была большая честь выступить на таком замечательном инструменте“, - рассказали музыканты. Концерт также проводился, чтобы собрать средства для реставрации органа в Лиепае.

Денис также отметил, что они были счастливы побывать в городке Угале, где в соборе установлен уникальный орган 1700 года постройки. Он хорошо сохранился и дает возможность прикоснуться к эпохе барокко. Из Риги Денис и Дина отправились в Калининград, где с 3 по 10 сентября будет проходить музыкальный конкурс имени М. Таривердиева, который организовала его жена Вера Таривердиева. В этом году фестиваль-конкурс будет посвящен 90-летию Эльдара Рязанова.

“Для сногим это будет открытием, но Микаэл Таривердиев в первую очередь хотел себя видеть представителем классической высокой музыки. А самым родным инструментом для него был орган. У него много музыки именно для органа. Но огромную известность Таривердиев получил, благодаря музыке для кинофильмов”, - пояснил Денис Маханьков.

Музыканты пригласили всех в Печоры на органные концерты, подчеркнули, что очень рады участвовать в проекте “Зеленая лампа” и призвали всех не быть равнодушными и по мере сил делать мир немножко добрее.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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