Зеленая лампа |

Когда Стасик слышит музыку, он хочет танцевать – мама Аня берет его на руки и кружит... Это очень горько понимать, что сам танцевать он вряд ли когда-то сможет.

Cемье тяжелобольного 6-летнего Стасика Егорова нужна помощь.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро). работает специально для Стасика до 4 сентября (понедельник) включительно.

В фонде ZIEDOT.LV для Стасика Егорова открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи.

Для 6-летнего Стасика Егорова, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказывала в вторник, собрано 1270 евро. На счет мальчика поступило 580 евро, было сделано 553 звонка на благотворительный телефон на сумму 690 евро.

У Стасика с рождения ДЦП в тяжелой форме, из-за неправильно принятых родов. Мальчик не может ходить, ему нужен постоянный уход. Чтобы снимать боли и обеспечить лечение, родители очень много работают.

Семья просит помощи для оплаты специальной няни по уходу за тяжело больными детьми хотя бы на 8 часов в неделю. Государство таким семьям няню не оплачивает. На это в месяц необходимы 256 евро - это 32 рабочих часа нянечки, прошедшей обучение по уходу за тяжело больными детьми в рамках проекта фонда Ziedot.lv и Общества инвалидов и их друзей «Апейрон» - «Милая нянечка». На год это 3 072 евро, включая налоги.

В фонде ziedot.lv для Стасика Егорова открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи.

Стасику - 6 лет. Это долгожданный желанный ребенок. Его обожает вся семья – папа, мама и старшая сестричка Кристина. А для него самая большая радость, когда они собираются все вместе. Он любит, когда ему читают книжки, показывают картинки...

ИСТОРИЯ СТАСИКА

Стасик с сестричкой Кристиной

Стасика стопроцентно вылечить нельзя. Но можно помочь - снять боль, спастику, наладить питание, улучшить контроль головы и коммуникативные функции, стабилизировать положение сидя. К тому же у такого ребенка нужно бороться и со вторичными ортопедическими проблемами (сколиоз, вывих бедра).(Cтасику уже делали операцию по вправлению сустава). Аня за эти годы сама научилась быть массажистом, физиотерапевтом, психологом. Сейчас она готова помогать и проконсультировать родителей с такими же проблемами (телефон Ани есть в редакции, пишите на email zala.lampa@gmail.com)

Для такого ребенка практически невозможно найти няню. В специальном садике, где в группе 10 сложных детей на воспитателя, Стасику тоже сложно обеспечить уход - чтобы накормить его, требуется целый час.

Недавно в рамках проекта «Милая нянечка» для Стасика нашли нянечку Илзе, которая прошла обучение по работе с тяжелобольными детьми. У неё с мальчиком прекрасный контакт. Родители со спокойной душой могут получить передышку. Именно на оплату нянечки семье нужна помощь. На один день в неделю (32 часа в месяц - 256 евро). На год это стоит 3 072 евро, включая налоги.

Благотворительный телефон 90006383(1,42 евро) работает для Станислава Егорова до 4 сентября включительно.

В фонде ziedot.lvдля Стасика Егорова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Помочь можно также, перечислив деньги через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Staņislava Jegorova ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!