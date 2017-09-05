Зеленая лампа |

32-летнему рижанину, потерявшему возможность двигаться из-за тяжелой травмы, нужна помощь.

Это маленькая история о любви и мужестве. Молодая семья, пережив трагедию, изо всех сил старается держаться и не отчаиваться. Максим и Света по-настоящему любят и ценят друг друга и маленького сына. И научились радоваться каждой мелочи, которая даёт надежду на выздоровление Максима. А надежда есть.

Сейчас Максиму Федулову жизненно необходимо пройти лечение в больнице неврологического центра реабилитации в Этонии, в Хаапсалу. Стоимость лечения 7160 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима Федулова до 12 сентября.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике.

Что случилось

Первое, что поражает когда заходишь к ним в дом – это крошечные размеры квартиры. В малосемейке, устроенной по типу общежития, почти все пространство занимает кровать Максима, рядом – раскладное кресло, где спит его жена, и диванчик маленького сына. Все это – впритык. Тут же - тяжелое инвалидное кресло, в котором он проводит дни. Уголок с кухонной плитой и холодильников – сразу у входной двери.

Максим и Светлана вместе живут здесь 9 лет. Четыре года назад родился маленький Костик. Крошечная квартирка не мешала им чувствовать себя счастливыми.

Беда случилась с Максимом два года назад. Они с друзьями отдыхали на озере. Прыжок в воду стал для Максима роковым. Он ударился о дно, и в результате – перелом позвоночника. Каким образом, находясь без сознания под водой, он на секунду очнулся, оттолкнулся от дна и вытолкнул себя на поверхность, Максим и сам не понимает. Врачи, которые везли его в реанимацию, сказали, что это было чудо.

Месяц cемья не знала, выживет Максим или нет. Врачи прогнозов никаких не давали. Максим выкарабкался. Но потерял способность двигаться. У него парализованы руки и ноги, все тело ниже плеч. Два года этот красивый сильный 32-двухлетний мужчина, ростом 185 см, прикован к инвалидной коляске.

"Зато мы вместе. Он здесь, со мной, - говорит Света. – Это же тоже счастье."

Маленький Костик, устроившийся в уголке на своем диванчике, смотрит мультики на планшете. Потом начинает прыгать – ему хочется движения, а развернуться негде. Даже просто машинки погонять по полу – и на это места маловато.

Упорство и труд

“Я вовсе не собираюсь сдаваться, - говорит Максим. – Буду делать все возможное, чтобы восстановить чувствительность рук и ног. Сейчас уже немного пальцы на руке чувствую. Разработаю пальцы, и тогда смогу пересесть в коляску с сенсорным управлением. Это совсем другие возможности”.

Рядом стоит тренажер, который помогает снять спастику и разрабатывает суставы – он не новый, но очень полезный для Максима, его удалось приобрести с помощью друзей. У кровати - подъемник, чтобы Светлана могла приподнимать мужа и пересаживать в кресло. Она маленькая, худенькая, хрупкая. Совершенно непонятно, как ей удается с этим справляться.

Дважды в неделю с Максимом занимаются физиотерапевты и другие специалисты. На это в целом уходит много денег, сеансы платные.

Максим по характеру очень деятельный. Просто сидеть и смотреть в потолок он не может. Сразу же начал искать возможности что-то делать в интернете. Они со Светой подбирали разные программы управления голосом, но это не подошло. Пробовал работать с помощью подбородка, но это оказалось сложным.

Потом случилось очередное маленькое чудо. Через интернет они нашли таких же колясочников, и один из них, художник Марек Одуминьш, научившийся рисовать без без помощи рук, передал Максиму специальные сенсорные очки для работы на компьютере. К оправе прикреплено устройство, которое укрепляется во рту так, что нажимать на кнопку можно с помощью языка. Теперь Максим может справляться с интернетом сам, без рук.

Максим признался, что были, конечно, тяжелые моменты отчаяния, когда не знал, как дальше жить. Но ему удалось взять себя в руки, принять ситуацию. Он очень упрямый. И сдаваться не собирается. Тем более, что рядом такие чудесные жена и сын. “Врачи даже удивляются. Говорят, что я иду напролом против диагноза”, - говорит Максим.

История любви

“Мы с Максимом познакомились, когда он пришел ко мне стричься. Я работала парикмахером. С первой минуты было ощущение, что знаем друг друга целую вечность. Мне очень понравилось, что он легкий, веселый, ироничный”, - говорит Света.

После той первой встречи Максим раздобыл ее телефон, приехал с цветами и пригласил на свидание. И понеслось...

Свадьбу они сыграли очень красивую. И строили большие планы на жизнь. До несчастья Максим работал автомаляром. Он хорошо зарабатывал, работы всегда было много. Сейчас живет на пенсию по инвалидности. Жена не работает -она не может его оставить и все время должна быть рядом с ним. Ей надо также заниматься малышом – погулять, поиграть, отвезти в детский садик. Удивительно - в их маленькой комнатке уютно и спокойно. Так, что даже забываешь о всей тяжести ситуации, в которую попала эта семья. Видно, что вместе им хорошо, несмотря ни на что.

Друзья познаются в беде

Их квартира находится на втором этаже. И очень долгое время вывезти Максима с тяжелой коляской на улицу не было никакой возможности. Пандуса в доме нет.

В экстренных ситуациях на помощь приходили друзья, которые приезжали, чтобы вынести тяжелую коляску на руках – это можно сделать только втроем. Точно так же они, без малейших колебаний, приезжают, чтобы помочь искупать Максима – Свете самой ни за что не справиться. Чтобы занести коляску в крошечную ванную комнату, приходится каждый раз снимать дверь.

Как ни странно, заметил Максим, после того, как с ним случилась беда, рядом оказались не те, кого он считал самыми близкими друзьями, а те, с кем вместе он проводил не так уж много времени – просто хорошие знакомые. Такие ситуации проявляют людей. “Мы их в шутку называем – наши мойщики”, - смеется Света.

Очередь на переносной подъемник, с помощью которого можно спускать вниз коляску, была очень большая – 5 лет. Cамим устанавливать – очень дорого, в семье все небольшие средства уходят на реабилитацию. Максим от отчаяния разместил в интернете видеоролик с просьбой о помощи. Люди откликнулись. И неожиданно в жизни Максима появился совершенно незнакомый человек – латыш Арнис Хома, живущий в Дании. Он сам колясочник. Арнис приехал в Ригу, нашел Максима и сказал, что хочет подарить ему подъемник. Просто так. Так в семье Федуловых появилась эта так необходимая вещь. Теперь Свете намного легче, она может сама спустить коляску со второго этажа.

Сейчас семья Максима стоит в очереди на социальную квартиру на первом этаже под номером 846. Они написали письмо в Рижскую Думу с просьбой ускорить процесс, поскольку ситуация сложная. Приехала комиссия, обещали помочь. Теперь Максим и Света ждут обещанного и очень волнуются, чтобы всё сложилось.

На что нужны деньги

Сейчас Максиму очень нужна реабилитация в эстонском неврологическом реабилитационном центре Хаапсалу, где комплексно занимаются именно такими спинально-мозговыми проблемами и возвращают к жизни людей после травм позвоночника. Это медицинское учреждение имеет 55-летний опыт: cохранив всё лучшее из советского лечебно-санаторного наследия, здесь используют самые современные научные разработки.

Один курс с проживанием длится месяц и стоит 3580 евро. Помощь нужна на оплату двух таких курсов, которые врачи рекомендуют Максиму пройти до конца года. Пальцы рук начали шевелиться, восстанавливается чувствительность, это дает надежду, и процесс ни в коем случае нельзя останавливать.

Мы можем помочь этому сильному и доброму 32-летнему мужчине, попавшему в очень трудную ситуацию.

Как помочь

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима Федулова до 12 сентября.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике Хаапсалу.

Помощь можно перечислить бинковским переводом.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Maksimam Fedulovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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