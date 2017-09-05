Зеленая лампа |

В фонде ZIEDOT.LV для Стасика Егорова открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ помощи.

Для 6-летнего Стасика Егорова, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказывала в прошлый вторник, собрано 1907 евро. На счет мальчика поступило 980 евро, было сделано 744 звонка на благотворительный телефон на сумму 927 евро.

Этих средств хватит на оплату специальной нанечки для тяжелобольных детей на семь с половиной месяцев. Нянечка сможет приходить на 8 часов в неделю, чтобы дать маме передышку. На год нужно 3072 евро.

У Стасика с рождения ДЦП в тяжелой форме, из-за неправильно принятых родов. Мальчик не может ходить, ему нужен постоянный уход. Чтобы снимать боли и обеспечить лечение, родители очень много работают.

Семья просит помощи для оплаты специальной няни по уходу за тяжело больными детьми хотя бы на 8 часов в неделю. Государство таким семьям няню не оплачивает. На это в месяц необходимы 256 евро - это 32 рабочих часа нянечки, прошедшей обучение по уходу за тяжело больными детьми в рамках проекта фонда Ziedot.lv и Общества инвалидов и их друзей «Апейрон» - «Милая нянечка». На год это 3 072 евро, включая налоги.

В фонде ziedot.lv для Стасика Егорова открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТпомощи.

ИСТОРИЯ СТАСИКА

Стасик с сестричкой Кристиной

Стасика стопроцентно вылечить нельзя. Но можно помочь - снять боль, спастику, наладить питание, улучшить контроль головы и коммуникативные функции, стабилизировать положение сидя. К тому же у такого ребенка нужно бороться и со вторичными ортопедическими проблемами (сколиоз, вывих бедра).(Cтасику уже делали операцию по вправлению сустава). Аня за эти годы сама научилась быть массажистом, физиотерапевтом, психологом. Сейчас она готова помогать и проконсультировать родителей с такими же проблемами (телефон Ани есть в редакции, пишите на email zala.lampa@gmail.com)

В фонде ziedot.lvдля Стасика Егорова открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ.

Помочь можно также, перечислив деньги через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Staņislava Jegorova ģimenei

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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