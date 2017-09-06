Зеленая лампа |

Если увидите алые паруса на Балтике, знайте, что капитан этой яхты - гость нашей программы Анатолий Молоканов. Во вторник он включал вместе с нами Зеленую лампу.

Анатолий - потомственный мореход, штурман, капитан. Его яхта «Либава» – единственный исторический корабль в своем классе в Латвии.

Конечно, он – не просто морской волк, но и романтик. И человек, в жизни которого было множество приключений и опасностей (шторма и бури на море бывают нередко). Но Анатолий точно знает, что свою жизнь мы строим сами, и от нашего отношения к сегодняшнему дню, к делу и друзьям зависит очень многое.

Свою яхту он тоже придумал сам – по его заказу уникальный парусник изготовили на известной верфи в Карелии. Именно там был построен ранее и парусник «Святой Петр», который снимался в третьей части фильма “Пираты Карибского моря”.

“В одном из эпизодов Джек Воробей получает пощечину на фоне яхты и... герба России, просто никто особо не присматривается к этому”, - смеется Анатолий. Так что через карельских судостроителей латвийский мореход "породнился" с героем Джонни Деппа.

Есть в жизни капитана Молоканова очень важная и красивая традиция. Четыре года подряд его “Либава” участвует в празднике – “Даугава под парусами”. В начале лета он (и другие капитаны латвийских яхт) катают по заливу детей с ограниченными возможностями, а также ребят из неблагополучных семей. И дарят им праздник. Мероприятие проходит совместно с Госполицией и приносит его организаторам настоящую радость.

“Детям очень нравится. У них - миллион вопросов. Они обязательно что-то делают своими руками, а потом дарят нам. У меня в кают-компании висит чудесная картина – цветы, которые акварелью нарисовал мальчик-второклассник. Очень много разных куколок и художественных поделок – они все для меня особенные”, - рассказал Анатолий.

Удивительным образом ему и самому удалось сохранить в себе “внутреннего ребенка”. Есть у него в запасе романтические морские истории, рассказы о пиратских сражениях и необычных свадьбах, которые проходили на его яхте в открытом море.

А мечта у Анатолия большая - пройти морским путем герцога Екаба, через Канары до Тобаго, а затем завернуть на Кубу и в Америку. И потом вернуться домой. Такое путешествие займет примерно год. И оно обязательно состоится. Потому что - "жизнь такая, какой мы ее себе создаем".

_Фото - libavasail.lv _ Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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