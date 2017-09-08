Зеленая лампа |

32-летнему рижанину, потерявшему возможность двигаться из-за тяжелой травмы, нужна помощь.

Для 32-летнего Максима Федулова, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 2566 евро. На счет Максима поступило 1622 евро. Было сделано 757 звонков на благотворительный телефон на сумму 944 евро.

Помощь нужна Максиму, чтобы оплатить два курса комплексной реабилитации в эстонском неврологическом центре Хаапсалу. Два года назад он получил тяжелую травму позвоночника и теперь прикован к инвалидной коляске. Стоимость лечения 7160 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима Федулова до 12 сентября.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике.

Беда случилась с Максимом два года назад. Они с друзьями отдыхали на озере. Прыжок в воду стал для Максима роковым. Он ударился о дно, и в результате – перелом позвоночника. Каким образом, находясь без сознания под водой, он на секунду очнулся, оттолкнулся от дна и вытолкнул себя на поверхность, Максим и сам не понимает. Врачи, которые везли его в реанимацию, сказали, что это было чудо.

Месяц cемья не знала, выживет Максим или нет. Врачи прогнозов не давали. Максим выкарабкался. Но потерял способность двигаться. У него парализованы руки и ноги. Два года этот сильный 32-двухлетний мужчина, ростом 185 см, прикован к инвалидной коляске.

“Я вовсе не собираюсь сдаваться, - говорит Максим. – Буду делать все возможное, чтобы восстановить чувствительность рук и ног. Сейчас уже немного пальцы на руке чувствую. Разработаю пальцы, и тогда смогу пересесть в коляску с сенсорным управлением”.

Максим и его жена Светлана с 4-летним сыном живут в маленькой квартирке-малосемейке. Практически все пространство комнаты занимает кровать Максима. Рядом – инвалидное кресло, в котором он проводит дни. И раскладное кресло, где спят жена и сын. У кровати - подъемник, чтобы Светлана могла приподнимать мужа и пересаживать в кресло. Она маленькая, худенькая. Совершенно непонятно, как ей удается с этим справляться.

Дважды в неделю с Максимом занимаются физиотерапевты и другие специалисты. На это в целом уходит много денег, сеансы платные. Максим по характеру очень деятельный. Просто сидеть и смотреть в потолок он не может. Сразу же начал искать возможности что-то делать в интернете. Они со Светой подбирали разные программы управления голосом, но это не подошло. Пробовал работать с помощью подбородка, но это оказалось сложным.

Потом через интернет они нашли таких же колясочников, и один из них, художник Марек Одуминьш, научившийся рисовать без без помощи рук, передал Максиму специальные сенсорные очки для работы на компьютере. К оправе прикреплено устройство, которое укрепляется во рту так, что нажимать на кнопку можно с помощью языка. Теперь Максим может справляться с интернетом сам, без рук.

Максим признался, что были, конечно, тяжелые моменты отчаяния, когда не знал, как дальше жить. Но ему удалось взять себя в руки, принять ситуацию. Он очень упрямый. И сдаваться не собирается. Тем более, что рядом такие чудесные жена и сын. “Врачи даже удивляются. Говорят, что я иду напролом против диагноза”, - говорит Максим.

До несчастья Максим работал автомаляром. Сейчас они живут на пенсию по инвалидности и пособия. Жена время должна быть все время рядом с ним. Ей надо также заниматься малышом – погулять, поиграть, отвезти в детский садик. Удивительно - в их маленькой комнатке уютно и спокойно. Видно, что вместе им хорошо, несмотря ни на что.

Их квартира находится на втором этаже. И долгое время вывезти Максима с тяжелой коляской на улицу не было никакой возможности. На помощь приходили друзья, которые приезжали, чтобы вынести тяжелую коляску на руках. Точно так же они приезжают, чтобы помочь искупать Максима – Свете самой ни за что не справиться. Чтобы занести коляску в крошечную ванную комнату, приходится каждый раз снимать дверь.

Как помочь

Сейчас Максиму очень нужна реабилитация в эстонском неврологическом реабилитационном центре Хаапсалу, где комплексно занимаются именно такими спинально-мозговыми проблемами и возвращают к жизни людей после травм позвоночника. Один курс с проживанием длится месяц и стоит 3580 евро. Помощь нужна на оплату двух таких курсов, которые врачи рекомендуют Максиму пройти до конца года. Пальцы рук начали шевелиться, восстанавливается чувствительность, это дает надежду, и процесс ни в коем случае нельзя останавливать.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Максима Федулова до 12 сентября.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике Хаапсалу.

Деньги можно также перечислить на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Maksimam Fedulovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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