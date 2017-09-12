Зеленая лампа |

8-летнему Кришьянису Иванову очень нужны специальные занятия в Латвийском центре аутизма. Мальчик не говорит, у него проблемы аутического характера. Очень помогают занятия по системе АВА-терапии. Стоимость их до конца года - 1056 евро. Семья просит помощи. Благотворительный телефон - 90006383(1.42 евро)работает для Кришьяниса до 19 сентября.

Это долгожданный и желанный ребенок. Когда мальчик появился на свет, родители и старшая сестричка очень радовались. Все показатели были в норме, ничто не предвещало проблем.

До полутора лет Кришьянис развивался, как все дети, учился ходить, говорить. А потом развитие будто остановилось. Причина этого не понятна никому – ни врачам, ни родителям. К двум годам малыш потерял те навыки, которым успел научиться. Перестал называть слова и слоги, общаться, реагировать на вопросы и обращения родителей.

Взволнованная мама Кристине обратилась к специалистам. Но ее успокоили: что вы волнуетесь, еще маленький, успеет. Так было потеряно очень важное время в развитии ребенка, когда можно было многое сделать, не дожидаясь ухудшения. Но в тот момент родители не могли этого знать, и никто им не подсказал, что делать.

Улучшений не произошло. Когда Кришьянису было уже 2,8 лет, Кристине обратилась в государственный Dzirdes centrs, где мальчику проверили слух. Со слухом оказалось все в порядке, но именно там впервые прозвучало предположение, что у малыша могут быть аутические отклонения.

Маму с ребенком отправили на проверку к детскому психиатру, а затем и к психологам. Там и прозвучал диагноз, озвучивая который Кристине до сих пор не может сдержать слез – аутизм с тяжелыми речевыми проблемами.

Благотворительный телефон 90006383 (1.42 евро) работает для Кришьяниса Иванова до 19 сентября.

В фонде ziedot.lv открыт специальный счет, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату корректирующих занятий -

Одинаковых не бывает

“Мы тогда впервые вообще услышали про такое заболевание. Информации не было никакой. Нас направили в Гайльэзерс на 10-дневный курс реабилитации, оплаченный государством. И все. Мы остались с этой проблемой наедине”, - говорит Кристине.

Как правило, родители больных детей получают основную информацию и советы на интернет-форумах или в разговорах с такими же семьями. Так же получилось и у этой семьи.

Вообще-то сейчас аутизм чаще называют дипломатично - "расстройствами аутического спектра". Спектр сам по себе очень большой, и включает в себя очень разные проявления заболевания. Практически не бывает двух одинаковых аутистов, поэтому так важно вовремя провести диагностику и получить помощь опытного специалиста, который не будет говорить расстроенной матери: «Ну чего вы хотите, мамочка? Специальных лекарств от аутических расстройств нет», а поддержит морально и даст важные советы.

При всем огромном количестве вариантов аутичного спектра, ясно одно - чем раньше начнется коррекция и адаптация, тем больше шансов на то, что ребенок сможет войти в социум, проявить себя и свои скрытые способности (у аутистов они нередко бывают очень яркими). Известно, к примеру, что 20% специалистов Силиконовой долины имеют аутические расстройства. Поэтому опускать руки никогда нельзя.

От родителей таких деток требуется огромное терпение, большой и постоянный труд и безусловная любовь. Эти дети как инопланетяне в нашем, непонятном для них, мире. Они слышат все по-своему, воспринимают по-своему, а иногда просто не хотят слышать, не смотрят в глаза и замыкаются в своем мире. Им нужна забота, чтобы кто-то был «проводником» и шаг за шагом вел их вперед, помогая адаптироваться в обществе. Родителей постоянно мучает мысль – а что дальше? Как мой ребенок будет учиться, сможет ли он работать, сумеет ли найти свое место в жизни?

“Мы стали искать информацию на разных сайтах и форумах, начали водить сына на платные сеансы физиотерапии, эрготерапии, рейттерапии. Делали все, что можно. Было видно, что Кришьянис хочет говорить, но у него не получается, и от этого он сильно нервничает. Практически все финансы семьи уходили на реабилитацию. А потом мы попали в Латвийский центр аутизма к специалисту Илоне Смирновой, и это дало нам надежду”, - рассказывает Кристине.

Занятия по системе АВА-терапии и с помощью других методов альтернативной коммуникации, применяемых в ЛЦА, начали приносить результаты. Мальчик стал менее пугливым, более усидчивым, начал называть первые слоги, указывая на разные предметы.

Сейчас Кришьянису – 8 лет. Он еще не говорит, ему трудно общаться с другими детьми. Но мальчик очень активен физически, буквально не может усидеть на месте, сосредоточиться на каком-то одном занятии. Его нельзя оставить одного ни на минуту, никогда не знаешь, куда он решит побежать или что сделает. Мама всегда должна быть рядом. Жизнь семьи полностью подчинена проблемам здоровья младшего сына.

Про слоненка и Незнайку

Кришьянис учится во 2-м классе основной школы в Вайвари. Конечно, все непросто, и ему нужен специальный ассистент, но при системных занятиях и грамотной реабилитации обязательно проявляются результаты. Он научился кататься на двухколесном велосипеде. Любит рассматривать книги с картинками, рисовать что-то в тетрадке, складывать паззлы.

А еще Кришьянис обожает мультфильмы. Если посмотреть, какие у него самые любимые, можно много понять об этом мальчике. На первом месте - мультфильм про странного слоненка Хортона, который может увидеть в крошечной пушинке на клевере огромный город, только в его фантазии никто не верит. Еще один любимый - «Приключения Незнайки» - может быть, именно неугомонный человечек Незнайка, который не может усидеть на месте и долго удерживать внимание, напоминает Кришьянису о том, что все имеют право быть разными. И каждому нужны любовь и понимание.

Родители отдают ему свои силы, время и любовь. А мы можем им немного помочь. Если помощь придет вовремя, жизнь еще одного маленького человека изменится к лучшему.

Как помочь?

С июня в развитии Кришьяниса отмечены хорошие подвижки вперед. Занятия по АВА-терапии нужно обязательно продолжать. Если сейчас их прервать, то потеряются уже полученные навыки. Поэтому семья просит помощи, чтобы оплатить занятия в центре аутизма хотя бы до конца года. На это нужно 1056 евро.

Чтобы помочь 8-летнему Кришьянису Иванову, в ZIEDOT.LV открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату корректирующих занятий.

Благотворительный телефон 90006383 (1.42 евро) работает для Кришьяниса Иванова до 19 сентября.

Помочь также можно, сделав перечисление через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Krišjānim Ivanovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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