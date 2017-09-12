Зеленая лампа |

Максим Федулов с женой и сыном.

32-летнему рижанину, потерявшему возможность двигаться из-за тяжелой травмы, нужна помощь. CЧЁТ ПОМОЩИ

Для 32-летнего Максима Федулова, о котором программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 6092 евро. На счет Максима поступило 4705 евро. Было сделано 1112 звонка на благотворительный телефон на сумму 1387 евро.

Помощь нужна Максиму, чтобы оплатить два курса комплексной реабилитации в эстонском неврологическом центре Хаапсалу. Два года назад он получил тяжелую травму позвоночника и теперь прикован к инвалидной коляске. Стоимость лечения 7160 евро. На данный момент до полной суммы не хвататет 1068 евро.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ МАКСИМА

Как помочь

Сейчас Максиму очень нужна реабилитация в эстонском неврологическом реабилитационном центре Хаапсалу, где комплексно занимаются именно такими спинально-мозговыми проблемами и возвращают к жизни людей после травм позвоночника. Один курс с проживанием длится месяц и стоит 3580 евро. Помощь нужна на оплату двух курсов, которые врачи рекомендуют Максиму пройти до конца года. Пальцы рук начали шевелиться, это дает надежду, и процесс нельзя останавливать.

В фонде ZIEDOT.LV открыт специальный CЧЁТ ПОМОЩИ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату реабилитации Максима в эстонской клинике Хаапсалу.

Деньги можно также перечислить на банковский счет:

Fonds "Ziedot.lv", регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK, банковский код - HABALV22

Номер счёта - LV95HABA0551006150241

Цель - Palīdzība Maksimam Fedulovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!