Зеленая лампа |

В гостях у программы “Зеленая лампа” побывала известный иллюстратор детских книг Анита Паэгле. Она лауреат множества престижных международных премий. И сейчас номинирована на международную премию Андерсена, которую считают своеобразным аналогом Нобелевки в детской литературе. А говорили мы с Анитой, конечно, о сказках и о том, какие послания они несут детям и взрослым.

“Сказки и детские стихи – моя жизнь. Рисовать начала с трех лет, как-то это пришло само по себе. Первую сказку о лесных зверях я сама сочинила в детстве и проиллюстрировала. Несколько листочков сохранилось до сих. Помню, как печатали их одним пальцем на машинке”, - рассказала Анита Паэгле.

В ее сказочных иллюстрациях почти всегда присутствуют часы. В одной из сказок одушевленные часы встречаются ночью в парке Зиедоньдарзс и обсуждают проблемы. Это история о том, что пропала маленькая секунда, а без нее время неполноценно.

Сказки нужны не только детям, но и взрослым, считает Анита. Все понятия добра и зла, отличия правды и лжи мы получаем именно из сказочных сюжетов. Сказку о приключениях Незнайки художница перечитывает каждый год. Она много иллюстрирует латвийских детских писателей. И сейчас заканчивает книгу-сказку о Рундальском дворце.

Любимые темы рисунков Аниты Паэгле - город, крыши, коты.

“С детства люблю котов. Подкармливаю бездомных много лет. Переживаю, конечно, потому что не можешь всех к себе взять. У нас дома жили три кошки, подобранные на улице. Сейчас живет Куциня, беленькая, с большими глазками. Сегодня я рисовала, а она все время подходила и трогала лапкой рисунок, а потом и мордочкой на него пристраивалась”, - смеется Анита.

Анита Паэгле – автор латвийской памятной монеты номиналом 5 евро. На ней изображены пять котов (есть такая латышская народная сказка). Она была признана монетой года и стала уже раритетной. На другой монете, также сделанной Анитой, зашифрованы все главные символы человеческого счастья – колыбель как начало всего, птица, несущая младенца, и мышка, везущая короб, в котором хранятся стихи, сказки, мечты.

“Иногда я сама удивляюсь, ну откуда все это знаю. Мысль приходит, как молния, не успеваешь подумать, а уже рука рисует...” – говорит Анита.

“На своей персональной выставке в Латвийской академии художеств «Сад чудесных сказок» художница познакомилась, а затем и подружилась с детьми из 1-й рижской специальной школы.

“Меня пригласили на встречу рассказать о книгах. Два часа я просто проплакала. Там разные дети с разными заболеваниями - кто-то не может говорить, кто-то в инвалидном кресле. Но они рисуют, любят музыку, добрые, стеснительные, умеют любить. Я пошла туда второй, третий раз... И поняла, что это бесконечная радость”, - рассказала Анита. - Ты видишь, как они учатся, умнеют. Подружиться с ними не так просто, сначала надо завоевать доверие. Этой осенью у нас тоже будет встреча. Я вижу родителей этих детей. У них другие лица – усталые, но очень добрые глаза. Бесконечное терпение, любовь”.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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