Зеленая лампа |

8-летнему Кришьянису Иванову очень нужно начать специальный курс лечения в Латвийском центре аутизма. Мальчик не говорит, у него проблемы аутического характера. Очень помогают занятия по системе АВА-терапии. Стоимость их до конца года - 1056 евро. Семья просит помощи. Благотворительный телефон - 90006383 (1.42 евро) работает для Кришьяниса до 19 сентября.

С момента выхода программы "Зеленая лампа" в эфир, для Кришьяниса собрано 570 евро. На CЧЁТ мальчика в фонде ZIEDOT.LV поступило 250 евро. Было сделано 258 звоноков на благотворительный телефон на сумму 320 евро. Это половина необходимой суммы.

Про слоненка и Незнайку Если посмотреть, какие у Кришьяниса самые любимые мультики, можно много понять об этом мальчике.

Кришьянис учится во 2-м классе основной школы в Вайвари. Любит рассматривать книги с картинками и рисовать. А еще он обожает мультфильмы. Если посмотреть, какие у него самые любимые, можно много понять об этом мальчике. На первом месте - мультфильм про странного слоненка Хортона, который может увидеть в крошечной пушинке на клевере огромный город, только в его фантазии никто не верит. Еще один любимый - «Приключения Незнайки» - может быть, именно неугомонный человечек Незнайка, который не может усидеть на месте и долго удерживать внимание, напоминает Кришьянису о том, что все имеют право быть разными. И каждому нужны любовь и понимание.

Родители отдают ему свои силы, время и любовь. А мы можем им немного помочь. Если помощь придет вовремя, жизнь еще одного маленького человека изменится к лучшему.

Это долгожданный и желанный ребенок. Когда мальчик появился на свет, родители и старшая сестричка очень радовались. Все показатели были в норме, ничто не предвещало проблем.

А в полтора года развитие будто остановилось. Причина этого не понятна никому – ни врачам, ни родителям. К двум годам малыш потерял те навыки, которым успел научиться. Перестал называть слова и слоги, общаться, реагировать на вопросы и обращения родителей.

Взволнованная мама Кристине обратилась к специалистам. Но ее успокоили: что вы волнуетесь, еще маленький, успеет. Так было потеряно очень важное время в развитии ребенка, когда можно было многое сделать, не дожидаясь ухудшения. Но в тот момент родители не могли этого знать, и никто им не подсказал, что делать.

В три годика прозвучал диагноз, озвучивая который Кристине до сих пор не может сдержать слез – аутизм с тяжелыми речевыми проблемами.

Благотворительный телефон 90006383 (1.42 евро) работает для Кришьяниса Иванова до 19 сентября.

В фонде ziedot.lv открыт CПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЁТ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату корректирующих занятий -

При всем огромном количестве вариантов аутичного спектра, ясно одно - чем раньше начнется коррекция и адаптация, тем больше шансов на то, что ребенок сможет войти в социум, проявить себя и свои скрытые способности (у аутистов они нередко бывают очень яркими). Известно, к примеру, что 20% специалистов Силиконовой долины имеют аутические расстройства. Поэтому опускать руки никогда нельзя.

Практически все финансы семьи уходят на реабилитацию. Очень хороший эффект дали занятия в Латвийском центре аутизма у специалиста Илоны Смирновой, и это дало родителям надежду.

Мальчик стал менее пугливым, более усидчивым, начал называть первые слоги, указывая на разные предметы. Жизнь семьи полностью подчинена проблемам здоровья младшего сына и все деньги уходят на его лечение.

Как помочь?

С июня в развитии Кришьяниса отмечены хорошие подвижки вперед. Занятия по АВА-терапии нужно обязательно продолжать. Если сейчас их прервать, то потеряются уже полученные навыки. Поэтому семья просит помощи, чтобы оплатить занятия в центре аутизма хотя бы до конца года. На это нужно 1056 евро.

Чтобы помочь 8-летнему Кришьянису Иванову, в ZIEDOT.LV открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ, все средства с которого, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату корректирующих занятий.

Благотворительный телефон 90006383 (1.42 евро) работает для Кришьяниса Иванова до 19 сентября.

Помочь также можно, сделав перечисление через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Krišjānim Ivanovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

Присоединяйтесь к странице благотворительного проекта "Зеленая лампа" в социальной сети Facebook!