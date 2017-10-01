Зеленая лампа |

Благодарим учеников и учителей Рижской 22-й средней школы, а также родителей школьников за активное участие в доброй акции в День учителя.

Участвовала вся школа – от малышей до страшеклассников. Была собрана большая сумма (в общей сложности более 800 евро), которую ребята решили передать в помощь маме четверых детей Эве Яунземе-Новицкой. Деньги уже на счету Эвы и полностью пойдут на оплату дорогого лекарства, необходимого для спасения жизни молодой женщины и мамы.

В День учителя хотим сказать сердечное спасибо директору школы Ирине Валерьевне Романовой и всем замечательным педагогам - за отзывчивость и неравнодушие. Мы знаем, что это не единственная акция помощи, которая проводится в вашей школе. Вы вместе с ребятами давно и много участвуете в разных добрых делах. Это главные уроки, и вы все вместе делаете нашу жизнь добрее и лучше. И еще мы точно знаем, что вы делали это не для благодарности и не публично, но рассказываем про эту акцию, потому что люди должны знать, что в нашей стране живет очень много замечательных и неравнодушных людей.

И, конечно, огромная благодарность вам от Эвы и ее семьи – двух дочек и двух сыновей. Она была растрогана до слез. Это не просто деньги на лекарство, но и искренние пожелания здоровья - все это помогает ей жить и бороться с болезнью.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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