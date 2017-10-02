Зеленая лампа |

Для мамы четверых детей Эвы Яунземе-Новицкой, о которой программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 8666 евро. На счет Эвы поступило 6267 евро. Было сделано 1923 звонка на благотворительный телефон на сумму 2399 евро.

Помощь нужна для оплаты эффективного, но дорогого препарата для лечения онкологии, которое может спасти жизнь молодой женщине. Это противораковое лекарство нового поколения Palbociclib, оно рекомендовано Эве консилиумом онкологов.

Месячный курс стоит 2947,90 евро. На год - 35 374.40 евро. Именно в случае Эвы, при таком диагнозе, этот препарат способен помочь – уничтожить опухоль и остановить негативные последствия. Кроме того, приём этого лекарства позволяет снизить дозу гормональных и химиопрепаратов.

С помощью родственников и близких, которые выделили на спасение Эвы все резервы, первую партию удалось оплатить. Эва уже начала принимать препарат. И чувствует себя лучше. Врачи констатируют, что это лекарство Эве помогает. Она верит, что болезнь отступит. Иначе и не может быть – она нужна своим четверым детям, мужу и маме.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать для Эвы до 3 октября.

В фонде ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ Эве Яунземе-Новицкой. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства.

Эва прошла уже 20 курсов химотерапии. Старшие дети её очень поддерживают. С маленькими она болезнь не обсуждает. Но младшая дочка в последнее время вдруг начала рисовать мамины портреты с красивыми прическами и длинными волосами – как до болезни...

До болезни Эва работала в детском садике. Сейчас онаа, конечно, вынуждена была уйти с работы и очень печалится по этому поводу. Но надеется, что тяжелая полоса закончится, и она вернется к любимой работе. Болезнь свалилась на нее неожиданно. Когда младшему сыну было 6 месяцев, она заметила уплотнения в груди. Мама настояла, чтобы Эва отправилась к врачу. Диагноз – онкология – вызвал настоящий шок.

Эве приходится поддерживать семью, чтобы никто не скатился в отчаяние. Эта сильная женщина держится так, как будто ничего страшного не происходит. Больше всего она волнуется, что муж, мама, дети переживают из-за её болезни. Сейчас большую семью обеспечивает только муж Эвы. Ее мама ушла с работы и помогает ей по дому, много занимается детьми.

Лечение требует больших расходов. А таких денег у них, конечно, нет. Эва обратилась с просьбой о поддержке в Министерство здравоохранения и Службу национального здоровья. Возможная госкомпенсация - это стандартная сумма 14 228 евро. Но пришел ответ, что компенсации она не получит.

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ЭВЫ

Как помочь?

В фонде ziedot.lv открыт СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ПОМОЩИ Эве Яунземе-Новицкой. Все деньги с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут напрямую на оплату лекарства.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать для Эвы до 3 октября.

Помочь можно также перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Evai Jaunzemei - Novickai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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