Зеленая лампа |

Помощь нужна 13-летней Стефании, что она могла ходить самостоятельно. Телефон 90006383 (1,42 евро) работает для нее до 10 октября.

Стефания все время улыбается. Ей - 13 лет. И как каждой девочке хочется бегать с подружками по парку, танцевать, ходить в кино, влюбляться. Она милая,смешливая, мечтательница и фантазерка, читает приключенческие книги, любит музыку, очень хочет завести собаку и иметь много друзей. Но первые шаги в жизни Стефания сделала совсем недавно, после нескольких тяжелых операций.

Девять лет девочка передвигалась только на коляске или на ходунках, с помощью вертикализатора. Сейчас Стефания может немножко ходить сама, но лишь с поддержкой. Причина – ДЦП, детский церебральный паралич.

Благотворительный телефон программы «Зеленая лампа» на радио Baltkom - 90006383 работает для Стефании до 10 октября. Стоимость звонка – 1,42 евро.

В ziedot.lv открыт специальный СЧЕТ ПОМОЩИ помощи Стефании Долговой. Все деньги, без каких-либо отчислений, полностью пойдут на оплату реабилитации Стефании.

Стефания родилась 6-месячной, весом 2100 г. Первые три месяца жизни она провела в инкубаторе, под капельницами. Потом маму и дочку выписали домой, поставив диагноз - ДЦП. И начались годы бесконечных реабилитаций – через боль, слезы, усталость.

Того минимума, что оплачен государством, не достаточно, чтобы произошли позитивные изменения. Поэтому мама Стефании все силы и средства вкладывала в дополнительные занятия с физиотерапевтами, специальные массажи – все, что могла. Но маме пришлось уйти с работы, чтобы быть с дочкой. Живут они вдвоем в маленькой квартирке, и им приходится нелегко.

Три года назад Стефанию проконсультировал немецкий хирург-ортопед доктор Берниус, который за несколько лет сделал уже сотни операций и сумел в буквальном смысле поставить на ноги очень многих ребят в Латвии. Обследовав Стефанию, доктор констатировал, что ей нужна срочная операция на бедре. В 2014 году Стефании поставили в бедро фиксирующие металлоконструкции. Через год их сняли. В Ригу девочку привезли в гипсе. Несколько недель были бессонными для мамы и дочки. Но результат оказался хорошим. Стефания стала увереннее стоять и двигаться. Она сделала первые шаги в своей жизни.

Робот учит ходить

Но девочка росла, и из-за роста костей возникли новые проблемы. В мае этого года Стефания прошла интенсивный курс реабилитации в медицинском центре Poga, на специальном роботе для ходьбы ходьбы G-EO System (единственном в Северной Европе) и занятия с особым костюмом Therasuit 3 (создан по космическим разработкам). «Прогресс был очень хороший, - рассказала нам мама Стефании. - Она очень старалась, и после этого курса стала увереннее делать шаги».

Робот G-EO System уникален тем, что с помощью повторяющихся движений (а их более 800 за одно занятие) заново закладывает у ребенка правильную матрицу для ходьбы. Он может научить также подниматься и спускаться, ходить по лестнице. И особенно важно, что теперь такую качественную реабилитацию можно получить в Риге, не выезжая за границу, что, конечно, значительно проще для родителей.

Сейчас врачи рекомендуют Стефании закрепить результаты. Чтобы не потерять уже полученные плюсы, ей нужно пройти еще один такой курс в ноябре. Поэтому мама Валентина просит поддержки. Самой ей не справиться.

Стефания – большая умница. Она учится в 7 классе специальной школы, отлично знает латышский язык, делает успехи в английском. А еще ей нравится читать. Дома целую полку занимают книжки из серии “Хочу все знать” – любимое чтение ее детства.

Мы попросили ее показать, что она читает сейчас. Стефания быстро вытаскивает из огромной стопки большую красивую книгу. «Лунастры» - фантастическая история о земном мальчике, который подружился с девочкой, умеющей летать. “А в детстве я любила сказку про Буратино, - говорит Стефания. – Потому что там был золотой ключик. Это сказка о том, как мечты сбываются”.

** Главная мечта у нее самой, конечно – научиться ходить.** Ну а потом... У Стефании загораются глаза, когда начинает рассказывать. Они с подружкой Златой решили, что создадут звездную группу – Злата будет петь, у нее красивый голос, а Стефания – играть на гитаре. Гитары пока нет, но все еще впереди. Она научится.

А мама вытаскивает теннисную ракетку. Недавно девочка начала заниматься теннисом на колясках. У нее есть хороший пример перед глазами – тренер Наталья Новикова, которая сама стала первой ракеткой Латвии в этом виде спорта. Это не просто тренировки, но и воспитание характера. Стефания стала увереннее. “Когда я начала заниматься, у меня появилось больше друзей”, - рассказывает она.

А мы думаем – сколько же интересных дел находится у девочки, которая практически не может ходить. Нет времени для нытья или жалоб. Все время, пока мы беседовали, Стефания лежала на полу на специальном коврике, потому что устала за день – весь день она сидит на уроках, и это для нее большая нагрузка на позвоночник. Но все равно улыбается.

Братцы-кролики и пушистый Миня

Мама верит, что у дочки все будет хорошо. Она сможет встать на ноги. “Так много отзывчивых людей вокруг, несмотря на то, что сегодня всем непросто, - говорит Валентина. – Однажды мы приехали на реабилитацию в один санаторий, но оказалось, что в оплаченный курс не входят самые необходимые Стефании занятия, а без этого нет никакого смысла. Я очень расстроилась. Но женщина, которая помогала нам туда оформляться (Оксана Родюкова из компании Sanare Health), обзвонила своих друзей и очень быстро собрала несколько сотен евро, которые пошли на оплату процедур. Такая отзывчивость к нам, совсем незнакомым людям, очень растрогала...”.

Стефания улыбается. А мама показывает ее фотографию с большим пушистым кроликом. Каждый день Валентина с дочкой после школы заходят в соседний с домом зоомагазин. Там Стефании разрешают брать на руки кроликов и играть с ними. Девочка знает всех кроликов по именам, специально готовит для них морковку.

Дома у нее живет красавец-кот Миня. Стефания мечтает завести свою собаку. Но мама обещала ей щенка, когда она сама сможет с ним гулять. Поэтому девочка очень старается как можно скорее научиться ходить. И мы верим, что у нее все получится.

Как помочь ?

В ноябре Стефании нужно еще раз пройти 19-дневный интенсивный курс реабилитации в медицинском центре Poga, на специальном роботе для ходьбы ходьбы G-EO System (единственном в Северной Европе) и занятия с особым костюмом Therasuit 3. Курс включает также занятия с неврологом, остеопатом, эрготерапевтом. Первый такой курс дал очень хорошие результаты. Сейчас их нужно закрепить. Стоимость курса - 2665 евро. Для того, чтобы Стефания могла получить два таких курса в 2017 и 2018 годах, необходимо 5330 евро.

В ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Стефании Долговой. Все деньги, без каких-либо отчислений, полностью пойдут на оплату реабилитации Стефании.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Стефании до 10 октября.

Помочь можно также, перечислением через банк.

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Stefānijai Dolgovai

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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