Зеленая лампа |

Для мамы четверых детей Эвы Яунземе-Новицкой, о которой программа “Зеленая лампа” на радио Baltkom рассказала в прошлый вторник, собрано 10919 евро. На счет Эвы поступило 8229 евро. Было сделано 2156 звонков на благотворительный телефон на сумму 2690 евро.

Все собранные средства, без каких-либо отчислений, пойдут на оплату эффективного, но дорогого препарата для лечения онкологии, которое может спасти жизнь молодой женщине. Это противораковое лекарство нового поколения Palbociclib, оно рекомендовано Эве консилиумом онкологов.

Месячный курс стоит 2947,90 евро. На год - 35 374.40 евро. Именно в случае Эвы, при таком диагнозе, этот препарат способен помочь – уничтожить опухоль и остановить негативные последствия. С помощью родственников и близких, которые выделили на спасение Эвы все резервы, первую партию удалось оплатить. Эва уже начала принимать препарат. И чувствует себя лучше. Врачи констатируют, что это лекарство Эве помогает. Она верит, что болезнь отступит. Иначе и не может быть – она нужна своим четверым детям, мужу и маме.

Огромное спасибо всем, кто помогает Эве вылечиться. И сердечная благодарность от нее каждому.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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