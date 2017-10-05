Зеленая лампа |

“Меня часто спрашивают: вам не жалко стирать свои картины? Но мне в песке нравится именно момент мгновения. Возможность его остановить и тут же изменить все. Из силуэта женщины получить бабочку, волну превратить в часы времени. За маленький промежуток времени можно рассказать целую историю”, - рассказала художник, мастер песочной анимации Татьяна Гавриленко, которая недавно была гостьей программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom..

Погода за окном была дождливая, но Татьяна, которая переехала в Латвию два года назад, уверена, что, живя в нашем климате, нужно относиться к дождю как к приятной особенности.

Она призналась, что буквально с первого взгляда влюбилась в Ригу, в Домскую площадь и во все, что ее сейчас окружает. Татьяна верит, что наши мысли материализуются. Насколько положительное чувство посылаешь во Вселенную, настолько и формируешь мир вокруг себя.

Татьяна ведет театральную детскую студию при Украинской школе. А также часто выступает на детских праздниках, готовит сюрпризы для свадебных торжеств и дней рождений.

Песок для своих анимаций она использует особенный – мелкий, как пыль, поэтому им можно рисовать очень тонкие линии. Раньше они с мужем, продюсером Никитой Гавриленко, заказывали его специально в Китае. Пробовали качество песка в других местах, в том числе и в Юрмале, но ничего не годилось. А потом случайно нашли подходящий песок в латвийском лесу. Татьяна считает, что он идеален для песочной анимации. Теперь это целый ритуал – она едет за песком для своих картин и каждый раз мысленно благодарит это место.

Благотворительность для Татьяны - не просто слово. Она участвует со спектаклями в детских домах, выступала на благотворительном мероприятии в центре поддержки матерей с детьми, старается по мере сил помогать тем, кому трудно. И не особенно любит об этом рассказывать. “Мне повезло с судьбой, которая дала возможность выступать, творить, радоваться жизни. Значит и я должна делиться с теми, у кого нет такой возможности”, - считает Татьяна.

Интересных проектов у нее много. Среди них – участие в международном фестивале авторской куклы в Риге. Работа над видеосюжетом для международного фестиваля по экологии, который проходил на Байкале. Свои песочные спектакли она показывала более, чем в десяти странах.

А сейчас готовит большой музыкально-песочный спектакль «Титаник», который состоится 21 октября в зале Splendid Palace. “Главные темы, которые мне хотелось поднять – это важность каждого мгновения. Умение его ценить. В сюжете «Титаника» это показано ярко показано – вот случилось чувство, любовь, и нужно ценить его прямо сейчас. Потому что через некоторое время оно может исчезнуть”, - уверена Татьяна.

Одна из песочных композиций Татьяны.

Именно песок, который невозможно сохранить надолго, лучше всего подходит для воплощения этой мысли. Во время своего выступления Татьяна будет рисовать песком, руками, без заготовок, вживую - и все это будет проецироваться на огромном экране. В сопровождении шедевров классической музыки, которые исполнят музыканты струнного ансамбля Sinfonetta. Всего во время спектакля прозвучит 11 композиций.

“Есть вещи, объединяющие. Искусство, благотворительность, экология – все это вне политики. Это должно объединять и нести мир”, - считает Татьяна. И пожелала всем ценить то, что нам дано. И делиться счастливыми мгновениями с теми, кому нужна наша помощь.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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