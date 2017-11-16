Зеленая лампа |

Кликнув по этой ссылке ZIEDOT.LV, можно перечислить помощь 7-летнему Рейнису Пузурсу и помочь маме мальчика оплатить курс дельфинотерапии. Их очередь подошла, а деньги маме сейчас раздобыть не удалось.

Рейнису 7 лет. Этому маленькому человеку жить в нашем мире нелегко. Как будто он ищет выход из запутанного лабиринта. Он – непонятный окружающим, cтранный и очень тонко чувствующий ребенок. В свои 7 лет он только учится говорить. Его главный помощник и проводник в повседневности – мама Астра.

В начале года Астра одолжила деньги, и в мае они с сыном прошли курс дельфинотерапии в дельфинарии Минска. После этого Рейнис начал говорить отдельные звуки - и по первыми буквам обозначать слова, и мама научилась его прекрасно понимать. Врачи настоятельно рекомендовали Рейнису в обязательном порядке пройти ещё один курс и записали его в дельфинарии Минска на декабрь. С долгами за лето Астра рассчиталась. Но на декабрьскую поездку денег сейчас взять ей неоткуда. Сначала она решила всё отменить. Но потом знакомые посоветовали обратиться в фонд ZIEDOT.LV и открыть CЧЁТ ПОМОЩИ . Кликнув по этой ссылке ZIEDOT.LV,можно перечислить помощь этой семье.

На дельфинотерапию в дельфинарии Минска для Рейниса нужно 3240 евро.

С момента выхода в эфир программы "Зеленая лампа" на радио Baltkom для Рейниса собрано 610 евро - на cчёт поступило 304 евро плюс было сделано 246 звонков на благотворительный телефон на сумму 306 eiro.

В помощь 7-летнему Рейнису Пузурсу подключен благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро за звонок).

Астра обожает сына, и вся её жизнь подчинена одной задаче – научить его приспособиться к этому миру.

В 2 годика врачи поставили Рейнису диагноз – аутизм. Астра не делает из диагноза сына трагедию, а просто упорно делает свое дело - использует все возможные методы лечения и реабилитации, которые могут помочь.

Мы можем помочь маленькому Рейнису пройти курс дельфинофинотерапии в дельфинарии Минска и курсы реабилитационных занятий с рижскими специалистами. Врачи надеются, что после очередного курса малыш сможет начать произносить слоги, а затем и слова. Это будет качественный прорыв в его развитии.

Жизнь по особым правилам

Почему так все случилось с ее сыном, Астра не знает. Возможно, причиной стала родовая травма. После осмотра врачей, Астре в срочном порядке делали кесарево сечение. Ребенок появился на свет очень слабенький, перенес кислородное голодание. Потом проявились ассиметрия, повышенный тонус и проблемы с сердцем. В 2 годика поставили диагноз аутизм.

По характеру Рейнис очень ранимый, он живет в своем мире, куда даже маме проникнуть сложно. Больше всего Астру беспокоит то, что называется “расстройство поведения”. Рейнис в любой момент может выкинуть что-нибудь неожиданное и опасное – открыть на ходу дверь машины, cорваться и убежать в неизвестном направлении, кинуть в зеркало свой игрушечный грузовик...

Ещё аутисты часто подолгу кружатся на месте, могут выкрикивать беспорядочные звуки. Окружающим не объяснишь, что это не каприз или невоспитанность – на каждую такую выходку у малыша есть веская внутренняя причина. Аутизм – это состояние психики, представляющее собой один из видов психологической защиты. Для аутиста жить в обществе – как бродить по лесу или искать выход из лабиринта.

Ребенок с аутизмом не является умственно отсталым – просто он живет по другим правилам, которые нам понять не дано. Такие дети вынуждены учить наизусть, как надо себя вести в каждой конкретной ситуации – в транспорте, в магазине, в парикмахерской, на пешеходном переходе... К примеру, некоторые cпециалисты говорят, что если такие дети вдруг начинают ни с того ни с сего кричать в общественном месте – это от гиперчувствительности,они улавливают энергии разных людей в многолюдном скоплении и не справляются с перегрузкой.

Есть версия, что такие дети даже могут слышать чужие мысли. Поэтому они часто зажимают уши в общественных местах и могут заплакать от шума. У них может проявляться и необъяснимая агрессия. У маленького Рейниса были моменты, когда он начинал себя кусать или биться.

Надежда на чудо

Рейнис умеет рассуждать, делает правильные выводы, но не может связно выразить это, потому что речь у него нарушена. Это состояние вполне можно исправить при условии постоянных занятий. Именно на оплату этих занятий мама и решилась просить помощи.

“Ведь бывает даже, что аутисты почти полностью выходят из аутизма, хотя и остаются очень ранимыми, - говорит Астра – я не знаю, получится ли у нас догнать сверстников. Но пробовать мы должны всё.”

Заболевание это очень серьезное. Это испытание для родителей - потому что аутисты бывают непредсказуемы в быту, и если родителей оставить без помощи, то это тяжело для всей семьи.

Она надеется на лучшее. Когда родители включаются в процесс коррекции вместе со специалистами, начинают верить в свои силы и настраиваются на медленный поступательный процесс накопления достижений, то аутизм часто идет на убыль, и ребенок начинает радовать своих родителей. Важно не торопить события.

“Конечно, я хочу чуда. Но чудо это надо заработать огромными усилиями, - говорит Астра. - Когда состояние малыша улучшится, эти странности понемногу будут исчезать”.

Астра очень надеется, что со временем Рейнис сможет найти свое место в жизни. У него очень хорошая память, он собирает сложные паззлы, любит рисовать... Какие свои качества и свойства мальчик сможет развить в будущем – покажет время. Вообще, аутистов, часто сравнивают с ларцом, в котором хранятся драгоценности, но ключ от которого потерян.

Инструменты для общения с миром

Для Астры самое сложное то, что она никогда не свободна. Даже ночью. Сыну постоянно нужно внимание. Живут они в обычной двухкомнатной малогабаритной квартире с папой и бабушкой. Папа постоянно на работе – он единственный добытчик в семье. Самый близкий друг у мальчика – кот Мурис. Подобрали они его на улице – по пути домой от логопеда. «Логопед в тот раз сказала Рейнису: обязательно расскажи друзьям, чему ты сегодня научился, - вспоминает Астра. - Я иду и думаю: кому же мы будем рассказывать? Тут на дорожку выбежал котенок. Мы остановились. Он забрался в коляску Рейнису на колени... И мы взяли его домой. Теперь ему пересказываем наши речевые упражнения."

“Мы очень стараемся, - рассказывает Астра. – Когда у нас случаются успехи, летаем на крыльях. Бывает очень тяжело.Вечером падаю без сил. Ежеминутно я нужна своему ребенку. Без меня все в ему враждебно, пока он не научится приспосабливаться. А в безопасности он чувствует себя только в своем микромире".

Лучше всего при аутизме помогает ABA-терапия, прикладной поведенческий анализ. Это язык, с помощью которого можно установить контакт с ребенком. Не имея контакта, нельзя ни о чем договориться. Специалисты считают, что причина неуспеха в таких случаях бывает только одна – если ребенку не подобрали подходящую именно ему программу помощи. Нужно искать инструменты, которые позволят ему общаться с миром. И тогда появляются результаты.

Как помочь?

На годовой курс ABA-терапии для Рейниса нужно 2500 евро(100 занятий по 25 евро).

На 2 курса дельфинотерапии в дельфинарии Минска 3240 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) включен для 7-летнего Рейниса до 21 ноября.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Рейнису.

Помочь также можно перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Reinim Puzuram

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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