Зеленая лампа |

Для 7-летнего Рейниса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 821 евро. На счет мальчика поступило 359 евро. Было сделано 372 звонка на благотворительный телефон на сумму 462 евро. Диагноз мальчика – аутизм. Благодаря реабилитациям он начал произносить отдельные звуки. Есть надежда, что он заговорит.

Благотворительный телефон 90006383 (1, 42 евро) работает для Рейниса до 21 ноября.

Кликнув по этой ссылке ZIEDOT.LV, можно перечислить помощь 7-летнему Рейнису Пузурсу и помочь маме мальчика оплатить курс дельфинотерапии. Их очередь подошла, а деньги маме раздобыть не удалось. На дельфинотерапию в дельфинарии Минска для Рейниса нужно 3240 евро.

Рейнису 7 лет. Этому маленькому человеку жить в нашем мире нелегко. Как будто он ищет выход из запутанного лабиринта. Он – непонятный окружающим, cтранный и тонко чувствующий ребенок. В свои 7 лет он только учится говорить. Его главный проводник в мире - мама Астра.

В начале года Астра одолжила деньги, и в мае Рейнис прошел курс дельфинотерапии в дельфинарии Минска. После этого он начал говорить отдельные звуки - и по первыми буквам обозначать слова, и мама научилась его прекрасно понимать. В декабре ему нужно пройти еще один курс в дельфинарии. С долгами за лето Астра рассчиталась. Но на декабрьскую поездку денег нет. Сначала она решила всё отменить. Но потом знакомые посоветовали обратиться в фонд ZIEDOT.LV и открыть CЧЁТ ПОМОЩИ .

Кликнув по этой ссылке ZIEDOT.LV,можно перечислить помощь этой семье.

В 2 годика врачи поставили Рейнису диагноз – аутизм. Астра не делает из диагноза сына трагедию, а просто использует все возможные методы лечения и реабилитации, которые могут помочь.

Жизнь по особым правилам

По характеру Рейнис очень ранимый, он живет в своем мире, куда даже маме проникнуть сложно. Больше всего Астру беспокоит то, что называется “расстройство поведения”. Рейнис в любой момент может выкинуть что-нибудь неожиданное и опасное – открыть на ходу дверь машины, cорваться и убежать в неизвестном направлении, кинуть в зеркало свой игрушечный грузовик... Ещё аутисты часто подолгу кружатся на месте, могут выкрикивать беспорядочные звуки. Окружающим не объяснишь, что это не каприз или невоспитанность – на каждую такую выходку у малыша есть веская внутренняя причина. Аутизм – это состояние психики, представляющее собой один из видов психологической защиты. Для аутиста жить в обществе – как бродить по опасному лесу.

Ребенок с аутизмом живет по другим правилам, которые нам понять не дано. Такие дети вынуждены учить наизусть, как надо себя вести в каждой конкретной ситуации – в транспорте, в магазине, на пешеходном переходе... Есть версия, что такие дети даже могут слышать чужие мысли. Поэтому они часто зажимают уши в общественных местах и могут заплакать от шума.

Надежда на чудо

Рейнис умеет рассуждать, делает правильные выводы, но не может связно выразить это, потому что речь у него нарушена. Это состояние вполне можно исправить при условии постоянных занятий. Именно на оплату этих занятий мама и решилась просить помощи.

Заболевание это очень серьезное. Это испытание для родителей - потому что аутисты бывают непредсказуемы в быту, и если родителей оставить без помощи, то это тяжело для всей семьи.

“Конечно, я хочу чуда. Но чудо это надо заработать огромными усилиями, - говорит Астра. - Когда состояние малыша улучшится, эти странности понемногу будут исчезать”.

Астра очень надеется, что со временем Рейнис сможет найти свое место в жизни. У него хорошая память, он собирает сложные паззлы, любит рисовать... Аутистов, часто сравнивают с ларцом, в котором хранятся драгоценности, но ключ от которого потерян.

Инструменты для общения с миром

Для Астры самое сложное то, что она никогда не свободна. Даже ночью. Сыну постоянно нужно внимание. Живут они в обычной двухкомнатной малогабаритной квартире с папой и бабушкой. Папа много работает - он единственный добытчик в семье. Самый близкий друг у мальчика – кот Мурис. Подобрали они его на улице. Он забрался в коляску Рейнису на колени... И они взяли его домой. Рейнис вообще очень любит животных, они с мамой стараются чаще бывать в зоопарке.

“Мы очень стараемся, - рассказывает Астра. – Когда у нас случаются успехи, летаем на крыльях. Бывает очень тяжело. Вечером падаю без сил. Ежеминутно я нужна своему ребенку. Без меня все в ему враждебно, пока он не научится приспосабливаться. А в безопасности он чувствует себя только в своем микромире".

Лучше всего при аутизме помогает ABA-терапия, прикладной поведенческий анализ. Это метод, с помощью которого можно установить контакт с ребенком. ужно искать инструменты, которые позволят ему общаться с миром. И тогда появляются результаты.

Как помочь?

На годовой курс ABA-терапии для Рейниса нужно 2500 евро(100 занятий по 25 евро).

На 2 курса дельфинотерапии в дельфинарии Минска 3240 евро.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) включен для 7-летнего Рейниса до 21 ноября.

В фонде ziedot.lv открыт СЧЕТ ПОМОЩИ Рейнису.

Помочь также можно перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atbalsts Reinim Puzuram

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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