Зеленая лампа |

На этой неделе в гостях у программы “Зеленая лампа” на радио Baltkom побывала известная художница Кристиана Димитере.

Две работы Кристианы находятся в Государственном художественном музее, многие картины – в частных коллекциях за рубежом. Совсем недавно Кристина проиллюстрировала сказку «Морская русалка», которую написал главный латышский сказочник Карлис Скалбе.

"Еще мои родители (актриса Вия Артмане и актер Артур Димитерс – прим. ред.) росли на этих сказках. Поэтому, когда моя подруга, кинорежиссер и галерист Марина Цурцумия предложила мне выбрать сказку и проиллюстрировать ее, я выбрала «Морскую русалку» ("Jūras vārava") – это сказка о любви. У Скалбе очень образный язык, поэтому иллюстрировать было непросто. Но очень интересно", - рассказала Кристиана.

Книга билингвальная и вышла в латвийском издательстве на латышском и русском. На русский язык сказку перевел литератор Сергей Тимофеев. Тексты на кажлой странице совпадают в точности. Поэтому книга будет очень полезной детям для более глубокого освоения языка. А приобрести «Морскую русалку» можно в магазинах Jānis Roze, Vilki Books и галерее Istaba.

Кристиана Димитере подчеркнула, что особенная ценность сказок в том, что в них всегда побеждают правда и добро. И эти понятия закладываются в нас с детства. Ей очень нравится понятие «человеческая солидарность» - когда проявляются в на не худшие, а лучшие качества. Люди должны помогать друг другу, быть рядом. И важно делать это просто так, не восхищаясь своими поступками.

Художница рассказала о маме, о своем детстве. Однажды, совсем маленькой, ей довелось сняться в массовке в фильме «Робин Гуд», где Вия Артмане играла главную женскую роль. "Мне не понравилось сниматься, - смеется Кристиана. – Было очень скучно ждать, пока все готовят на съемочной площадке. Я никогда не хотела быть актрисой. Но работала в театре как сценограф".

А дочери Берте удалось совместить в своей творческой жизни живопись, театр и кино. Она была сценографом спектакля "Волшебная флейта" в Латвийской Национальной опере, а весной оформляла спектакль, поставленный Резией Калниней по Аспазии – в театре "Дайлес", где когда-то играла Вия Артмане.

Кристиана рассказала, что Берта несколько лет ездила в лагеря Монтессори - заниматься с детьми с особыми потребностями. И что ее мама, Вия Фрицевна, хорошо помнила, что еще во времена Первой Республики у нее в школе были специальные программы по адаптации таких детей в обыный коллектив. Считалось, что это полезно и важно для всех.

Кристиана Димитере подчеркнула, что не надо думать – что там, мол, может сделать мой маленький звонок на благотворительный телефон?

"Нас много, и если все вместе – каждый понемножку, то это уже реальная помощь. И кто знает, для кого это важнее – для тех, кому помогаем, или для нас самих?"

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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