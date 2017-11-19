Зеленая лампа |

Фонд Бориса и Инары Тетеревых продолжает бесплатную проверку зрения в латвийских школах.

Продолжается программа бесплатной проверки зрения у латвийских школьников "Доктор, я хорошо вижу!", которую проводит фонд Бориса и Инары Тетеревых. С 21 по 29 ноября доктора проведут проверку для учеников районных школ в районах Балдоне, Сигулды, Малпилса, Кримулды, Сейи, Саулкрасты, Царникавы, Ропажи, Инчукална, Гаркалне.

В рамках программы уже проверено зрение у 15 359 детей в 455 сельских школах. Программу реализует и консультирует школьников сертифицированный офтальмолог Александр Цеунов. За время действия программы было выписано 3562 рецепта и сертификата стомостью 45 евро на бесплатное приобретение очков и контактных линз. В планах фонда – до 2018 года проверить зрение у детей в маленьких сельских школах во всех районах Латвии.

Важность этой программы трудно переоценить. Тысячи латвийских детей из латвийской глубинки уже получили не только возможность проверить зрение, но и своевременную помощь. Смотрите эти цифры.