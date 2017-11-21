"Зеленая лампа": для 7-летнего Рейниса собрано 1380 евро
Для 7-летнего Рейниса, о котором программа «Зеленая лампа» рассказала во вторник, собрано 1380 евро. На счет мальчика поступило 715 евро. Было сделано 534 звонка на благотворительный телефон на сумму 665 евро. Диагноз мальчика – аутизм. Благодаря реабилитациям он начал произносить отдельные звуки. Есть надежда, что он заговорит.
Кликнув по этой ссылке ZIEDOT.LV, можно перечислить помощь 7-летнему Рейнису Пузурсу и помочь маме мальчика оплатить курс дельфинотерапии. Их очередь подошла, а деньги маме раздобыть не удалось. На дельфинотерапию в дельфинарии Минска для Рейниса нужно 3240 евро.
В начале года мама одолжила деньги, и в мае Рейнис прошел курс дельфинотерапии в дельфинарии Минска. После этого он начал говорить отдельные звуки - и по первыми буквам обозначать слова, и мама научилась его прекрасно понимать. В декабре ему нужно пройти еще один курс в дельфинарии. С долгами за лето Астра рассчиталась. Но на декабрьскую поездку денег нет. Сначала она решила всё отменить. Но потом знакомые посоветовали обратиться в фонд ZIEDOT.LV и открыть CЧЁТ ПОМОЩИ .
ИСТОРИЯ РЕЙНИСА И ЕГО МАМЫ АСТРЫ
Помочь также можно перечислением через банк:
Fonds "Ziedot.lv"
Регистрационный номер: 40008078226
Банковский код HABALV22
Номер счёта LV95HABA0551006150241
Цель Atbalsts Reinim Puzuram
Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.
Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.
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