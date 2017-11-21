Зеленая лампа |

Сегодня, после 16.00 в программе "Зеленая лампа" на радио Baltkom - музыкант, поэт, лидер группы Da`Ba, а также участник шоу "Голос" на российском Первом канале Александр Казаков.

Более 70 песен. Тысячи сыгранных коцертов. А также черный пояс по карате (участие в составе латвийской сборной в чемпионате мира). И участие в 6-м сезоне шоу "Голос" с песней Булата Окуджавы "Молитва Франсуа Виньона".

Будем говорить о музыке, о любви и о судьбе! Встречаемся сразу после 16 часов!

Фото: из архива Александра Казакова