Зеленая лампа |

Семье из Резекне нужна помощь для лечения больного сына. Сумма – 1560 евро на годовой лечебный курс. В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Для Вячеслава Назарова из Резекне, о котором программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom рассказала во вторник, собрано 586 евро. На счет поступили 261 евро. Был сделан 261 звонок на благотворительный телефон на сумму 325 евро. Для оплаты реабилитации на год юноше, тяжело больному с рождения, нужно 1560 евро. Семья просит помощи. Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) работает для Славика до 28 ноября. Славик со своим любимцем, 10-летним пуделем Чапи.

Cлавику Назарову исполнилось 20 лет. Но из-за болезни по сути он – совсем ребёнок. Вячеслав – ласковый, общительный и упрямый. Это мамина радость. Она зовёт его ласково – Славушка. Но в этой радости замешано много печали – уже с рождения из-за родовой травмы и неправильно принятых родов мальчик получил тяжелые повреждения головного мозга. И вот уже два десятка лет идет борьба за его здоровье.

Он единственный сын у Елены и Анатолия, и это был очень долгожданный ребенок. Живут они всю жизнь в Резекне, там и познакомились когда-то. Радовались, узнав, что у них будет мальчик. Роды случились преждевременно, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг и кислородное голодание. 20 дней маму со Славиком продержали в Резекненской больнице. И только потом, расписавшись в собственном бессилии, врачи решили отправить их в Ригу. За это время в мозгу малыша произошли необратимые процессы. Как следствие – инвалидность, задержка в развитии. И тяжелый диагноз. Вернее, точный диагноз до сих пор врачи поставить так и не могут.

У Славика редкий "букет" проблем. В том числе - миопатия (опасное нервно-мышечное заболевание). Из-за этого Славику трудно ходить. А поначалу прогнозы медиков не оставляли особой надежды – это жизнь в инвалидной коляске. Если бы не самоотверженный труд мамы Елены, которая с первых дней делала все возможное, чтобы облегчить состояние сына, неизвестно, что было бы с мальчиком.

Помощь нужна на оплату курса рейттерапии на следующий год - это 1560 евро. СЧЁТ ПОМОЩИ Вячеславу Назарову. Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут в помощь мальчику на оплату терапии.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать в помощь Вячеславу до 28 ноября.

Футбол и Кристина Орбакайте

Сейчас Вячеслав уже окончил свою специальную школу. Он очень общительный, любит поболтать, интересуется всем на свете. Он абсолютно искренний и очень открытый человек – не умеет хитрить и лукавить, говорит только то, что думает. У Славика – свои маленькие нехитрые радости. У него отличная память, он хорошо считает, увлекается компьютерами, любит читать Википедию, сам ищет интересную информацию в интернете – в основном, про спортивные соревнования (особенно - футбол) и музыку. Особенно любит смотреть, как играет команда футбольного клуба Bavariа и знает все их чемпионские титулы по годам. Смеется, пересматривая фильм «Один дома». Очень нравится ему Кристина Орбакайте.

Без родителей он ничего не может, его нужно во всем опекать, всюду сопровождать. Но у него, как и у каждого юноши, есть мечты. А маме, конечно, страшновато думать о том, что будет дальше. Елене очень хотелось бы, чтобы ее сын как-то смог адаптироваться в социуме, что-то делать полезное и не быть никому обузой. Это ее большая и главная мечта.

Все зависит от людей

Конечно, эта мама прошла все – слезы, депресиии. Елена знает, что вылечить стопроцентно ее сына нельзя. Но можно облегчить его состояние. И постараться показать ему радость жизни здесь и сейчас, как бы там ни было. “ Я иногда думаю, что, наверное, нам с мужем такого ребенка дали, потому что мы можем о нем заботиться и любить его», - говорит Елена.

Живет семья Назаровых очень скромно, в небольшой двухкомантной квартире. Папа работает на заводе – вернее, в фирме, которая осталась “осколочком” от некогда крупного предприятия - Резекненского завода доильных установок. Был период, когда фирма чуть было не прекратила существование, для семьи это был огромный стресс. Сейчас вроде бы дела стали понемногу налаживаться, есть надежда, что работа сохранится.

Сама Лена должна быть все время с сыном. Бабушек у них нет. Дома у Славика есть друг – черный пудель Чапи. Его взяли, когда Славику было 10 лет. Сейчас самому Чапи уже 10.

А недавно они “усыновили” котенка. Назвали Персиком. И, конечно, главные любимцы Славика – лошадки, с которыми он занимается на рейттерапии. Эти занятия очень помогают – улучшается координация, укрепляется позвоночник, мальчик становится спокойнее.

Врачи настоятельно рекомендуют не прекращать рейтерапию. Важно сохранить состояние Вячеслава на данный момент и не допустить ухудшения его здоровья. Родители возят сына в соседнюю волость Озолайне, в 30 км от Резекне, к тренеру Алене. Любимых его лошадок зовут Панда, Велма и Хенди.

Именно на оплату этих очень нужных занятий мама Славика просит помощи. Стоимость одного занятия - 15 евро. Вячеславу необходимо заниматься, минимум, дважды в неделю, и это - 120 евро в месяц. На следующий год нужно 1560 евро. У семьи таких средств нет.

Как помочь?

В фонде ZIEDOT.LV открыт СЧЕТ ПОМОЩИ

Все средства с этого счета, без каких-либо отчислений, пойдут в помощь Вячеславу Назарову.

Благотворительный телефон 90006383 (1,42 евро) будет работать в помощь Вячеславу до 28 ноября.

Помочь также можно перечислением через банк:

Fonds "Ziedot.lv"

Регистрационный номер: 40008078226

Банковский код HABALV22

Номер счёта LV95HABA0551006150241

Цель Atkārtota palīdzība Vjačeslavam Nazarovam

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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