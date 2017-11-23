Зеленая лампа |

Во вторник в программе "Зеленая лампа" мы вместе с нашим гостем Александром Казаковым вспоминали писателя Михаила Задорнова, с которым страна попрощалась на прошлой неделе.

Не имея никаких официальных наград и званий, Михаил Николаевич был настоящим народным артистом. Именно любовь зрителей он считал самой главной своей наградой. Запомнится он нам не только своими выступлениями и книгами, но и очень большим количеством добрых дел, которые он делал постоянно и чаще всего – незаметно для широкой публики.

«Счастливым стать легко. Сделай что-то хорошее, и ты будешь радоваться долго», - это его слова, которые прозвучали полтора года назад в эфире "Зеленой лампы".

Он был гостем программы. А сразу после эфира мы тогда отправились открывать выставку фоторабот Елены Бомбиной, которую Задорнов устроил в Риге. Там были представлены уникальные снимки, сделанные в разных уголках земного шара – от Дальнего Востока до Мачу-Пикчу.

Выставку они посвятили не только путешествиям, но и благотворительности. В этот день собирали деньги на операцию маленькой девочке Орнелле из Сигулды, о которой рассказывала «Зеленая лампа». Операция была очень нужна, чтобы девочка могла ходить. Михаил Задорнов поучаствовал в ее судьбе лично и призвал это сделать своих друзей и гостей выставки.

Писатель всегда очень искренне радовался, когда удавалось помочь тем, кому это очень нужно. В эфире "Зеленой лампы" он сказал так:

"Человеку больше , чем надо, - не надо. А если есть лишнее, то нужно этим лишним помогать людям. Выше справедливости может быть только милосердие".

Собственно, и началась идея программы более двух лет назад с конкретной истории девушки Кати Лебедевой, которой тоже нужна была серьезная операция, чтобы она могла сидеть, а не просто лежать без движения, как было долгие годы. Услышав историю Кати, Михаил Николаевич сразу попросил всю информацию и публиковал сюжеты про Катю на всех своих интернет-ресурсах, рассказывал про нее на концертах. И сам перечислил деньги.

А потом рижане и юные студенты московских театральных вузов провели в библиотеке Задорнова благотворительный поэтический вечер в помощь Кате. Это было не просто полезно и важно, но и очень трогательно. Катя помнит.

Все знают, что библиотеку Михаил Николаевич открыл в 2009 году, к 100-летию своего отца, писателя Николая Задорнова. За 8 лет она стала местом встречи тысяч рижан и оазисом культуры, где проходили творческие встречи с режиссерами, писателями, актерами, которых он приглашал в Ригу. Там проходили художественные выставки, детские праздники.

Именно его идеей было установить в Юрмале памятник Одуванчику – как символу доброты. Он провел конкурс проектов и оплатил всю работу. Автором проекта стал скульптор Потоцкий. Памятник необычный, лепестки сделаны в виде раскрытых детских ладошек. Сейчас Одуванчик стоит возле концертного зала Дзинтари, а его «собратья», точно такие же Одуванчики, установлены в десятках стран мира – от Америки до Филлипин. А еще Задорнов установил целых два памятника Арине Родионовне, няне Пушкина. Он считал неоценимой ее личную роль в формировании великого поэта.

Михаил Задорнов помогал детскому хоспису в Санкт-Петербурге, привозил подарки для подшефных детей детского фонда в Москве. Помогал детскому дому в Латвии, устраивал ребятам из латвийской глубинки поездки на веселые мероприятия.

Его школьные педагоги, учителя географии и физкультуры, которым сейчас за 90 лет, недавно рассказали, что в самое тяжелое для них время Михаил Задорнов перечислял им регулярную материальную помощь и фактически помог выжить.

Это далеко не все, что он делал. В огромном списке добрых дел – помощь студентам, оплата обучения и стипендии, публикации книг талантливых авторов, поддержка юных талантов в разных сферах жизни. Сам он очень любил жизнь, жил ярко и щедро делился своим ощущением с другими.

В одной из своих книг Михаил Николаевич написал такие слова: «Частицы света называются фотонами. Если определенный процент фотонов «коррегирует» -- точнее несет вибрации в одной частоте. Остальные к ним пристраиваются, и рассеянный свет становится мощным лазерным лучом, на многое способным. Так и в обществе... Нам не надо, чтобы все мыслили одинаково. Достаточно семи процентов. А остальные подстроятся!»

Это правда. И люди такого масштаба, как Михаил Задорнов, сами притягивают в свою атмосферу остальных. Пусть этот яркий свет сохранится.