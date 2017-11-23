Зеленая лампа |

На этой неделе гостем программы «Зеленая лампа» был известный музыкант, лидер группы Da’Ba Александр Казаков. В его творческом багаже – более 200 песен, тысячи сыгранных коцертов.

Недавно Александр был участником 6-го сезона шоу «Голос», где прошел слепое прослушивание и выступил с песней Окуджавы "Молитва Франсуа Виньона". А познакомились мы с Сашей год назад, когда он приехал выступить на новогоднем празднике в социальном пансионате для одиноких стариков.

Он рассказал, что тогда его поразило, как внимательно они слушали и как искренне реагировали. Праздники бывают там не часто. И этот вечер принес много эмоций не только обитателям пансионата, но и артисту. Поклонники Александра Казакова отмечают, что во время выступлений группы DA’BA создается особенная атмосфера, особенное состояние. Анонсируя его выступление, кто-то написал, что песни Казакова помогают «разбудить свое внутреннее солнце».

Саша улыбается: «Что такое внутреннее солнце? Это сердце. Именно сердце, когда оно пробуждается, преображает для человека весь окружающий мир. Все обретает смысл. А дальше у человека пробуждается душа. И человек понимает очень многое... А я просто пою о том, что меня беспокоит и волнует. О самом главном. Не о сиюминутном, а о том, что существует вечно. Это, конечно, любовь».

Он рассказал о своих ощущениях во время участия в шоу «Голос», где была очень большая конкуренция. И о том, чему его научил этот опыт.

“У меня было три варианта песен. Одна из них – на английском. На прослушивании спел все три. А когда попросили что-то еще, просто спонтанно спел Окуджаву "Пока Земля еще вертится...", я ее даже не готовил. Но комиссии понравилось, и они попросили, чтобы на слепом просулшивании я пел именно это. В любом случае опыт этого конкурса для меня был и полезен, и необходим. Я очень редко где-то участвовал. Наша группа существует 13 лет, мы просто писали песни, репетировали и играли на концертах. А теперь надо пробовать идти дальше".

Александр рассказал, что с 11 до 18 лет он занимался карате: "Это было главное мое увлечение, потом его вытеснила музыка. Один раз, в составе латвийской сборной, даже ездил на чемпионат мира. До сих пор благодарен тренеру и друзьям. Карате дает силу духа. Когда ты постоянно преодолеваешь себя и ограничения своего тела, потом возникает ощущение, что ты это не только тело, а что-то большее. Сейчас я уже не занимаюсь, но это ощущение все еще греет. И, конечно карате научило меня философскому отношению к неудачам. Неудачи существуют для того, чтобы осмыслить их и исправить ошибки. И парадоксальным образом: тот, кто проиграл битву, часто становится сильнее, чем победитель".

Главным критерием всего Александр считает сердце. Все нужно пропускать через сердце. Без этого наши действия теряют смысл. Разум должен быть освещен сердцем. Оно всегда ведет в правильную сторону.

В студию наш гость пришел с гитарой. И подарил радиослушателям две свои песни о любви. Там есть такие слова: «Мы говорим о любви. Что мы знаем о ней? С каждым следующим шагом она все сильней... Без нее мы звенящая медь. Этому быть суждено и кому-то об этом петь».

7 декабря в Доме Москвы состоится концерт Александра Казакова и группы DA’BA - «25 песен о любви». Зрители услышат песни Вертинского, Окуджавы, Бернеса и авторские композиции.

Благотворительная программа "Зеленая лампа" выходит на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник, в 16.00.

Программа "Зеленая лампа" подготовлена в сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Благодарим за поддержку Фонд Бориса и Инары Тетеревых.

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