Зеленая лампа |

2 декабря, в субботу, в 13 часов в комплексе Panorama Plaza состоится открытие художественной выставки «Вернисаж» с розыгрышем ценных призов и программой для детей.

На выставке будут представлены работы участников художественной студии IZO Art и заслуженных профессиональных художников. Понравившиеся работы можно будет приобрести. В выставке участвуют известные художники Илгварс Заланс, Байба Лимане , Дагмара Лауриня, Мария Матвеева, Павел Сагалаев и др.

Часть средств от выставки-продажи пойдет в помощь 20-летнему Лаурису Янковскому из Айзкраукле - на оплату сложной операции в немецкой клинике. Cредства помогает собрать благотворительная программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom.

Предусмотрена специальная детская программа - игры с аниматорами KIDland и студия рисования, где дети под руководством преподавателей IZO Art mākslas studija смогут создать свои рисунки.

А также для гостей - игристое вино от Dzirkstošā dzīve и угощение от кондитерской JS HEIS SIA, розыгрыш подарочных карт от Gulliver Travel, Stein jewellery, Fitness people и многое другое.

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.

Организаторы выставки - IZO Art mākslas studija.

Адрес комплекса Panorama Plaza - Рига, ул. Лиелирбес, 17.